本日新增案16547二採結果為陰性 研判「偽陽性」機會高
中央流行疫情指揮中心今（5）日在例行記者會上宣布國內新增1例本土個案（案16547）、為印尼籍30多歲女性，確診時Ct值高達40，而晚間案16547二採結果出爐為陰性，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，初步研判該例為偽陽性的機會高，會再比對密切接觸者的檢驗結果。
編輯中心/綜合報導
2021-11-05 19:54:55｜2021-11-05 19:56:50
指揮中心說明，案16547為印尼籍30多歲女性，長期在台工作，11月1日因工作需求進行採檢，結果為陰性，11月4日再次因公採檢，於今日確診（Ct值40）。醫療應變組副組長羅一鈞說明，案16547沒測出N抗體、且確診時Ct值40代表病毒量很低，而晚間最新二採結果為陰性，指揮中心發言人莊人祥表示，初步研判案16547為偽陽性的機率高。
指揮中心指出，會再檢驗案16547的7位密切接觸者，若接觸者皆為陰性，應就會將案16547列為偽陽性，將會撤除案號。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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