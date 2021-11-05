住飯店開超跑！萬豪、保時捷強強聯手打造頂級體驗

入住五星飯店除了住宿上的完美體驗，還能開頂級超跑享受馳聘在都市的獨特旅程。高雄萬豪酒店與保時捷合作推出「精彩啟程」住宿專案，入住民眾可預約體驗車價348至676萬元的保時捷跑車，其中包含最新款電動跑車及911跑車等，此外，還能獲得限量款模型跑車紀念品。
記者陳美嘉／高雄報導
2021-11-05 20:22:30
高雄萬豪酒店行銷公關副理陳禕瀅表示，疫情逐漸解封，加上五倍券的助攻，民眾報復性出遊潮湧現在各大風景區，高雄萬豪酒店每逢假日住房率都有6成，為了帶給旅客不同入住體驗，高雄萬豪酒店和德國知名跑車Porsche聯手推出住宿專案，即日起至11月11日可以6,800元+15.5%的優惠價入住經典客房，或以7,000元+15.5%入住豪華客房，可享有兩份早餐，預約試乘保時捷約一小時，並加贈 Porsche 模型車。
試乘活動中保時捷車商提供6種車款， 試乘車價從348 萬到676萬元不等，其中包含最新款電動跑車、休旅車及知名911跑車均名列其中，試駕時先由專業人員駕駛講解車輛性能，接著讓旅客體驗駕馭，馳騁於港都獨特市景中。入住若使用振興券，每滿一千元加贈3百元抵用券及2百元高雄券，抵用券能在下回入住時使用。
車商也提醒要入住體驗試乘方案的民眾，一定要攜帶駕照，並且遵循交通規則與專業人員的建議，若是有超速或違規，就無法繼續試駕，以保障試乘者的安全。