正港MIT空品感測器 獲全台首張資安認證

中南部連續3天由於擴散條件轉差，導致空氣品質不佳。台中市環保局已緊急啟動應變措施，提醒市民做好防護措施外，在全市各處布建的1500台空品感測器，是全台首批獲得工研院資安認證的感測器，在空品監測及數據將更精確，可及時提供市府掌控空品變化，以利有效因應。





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台中市環保局表示，5日環境風場為偏東至東南風，西半部擴散條件變差，午後竹苗以南地區臭氧濃度易上升；6日鋒面通過，中南部地區仍易受光化作用影響致臭氧濃度上升，空品有達「橘色提醒」等級之虞，指標污染物以「臭氧8小時」為主，市府啟動相關應變措施，提醒市民做好防護措施。





此外，為掌控空品變化，台中市在全市各處建置1500台空品感測器，這批感測器是位在台中的經昌科技所研發，昨天拿到全國第一批資安標準認證測試通過證明文件，是屬於資安級的感測器，可有效保護資訊安全，在空品監測及數據也將更精確。

這批通過資安認證的空品感測器，是由工研院技術轉移PM2.5感測元件、台中市思維環境與經昌科技合作研發打造，從設計到製造、生產都在台灣，是正港MIT空品感測器。2019年率先在苗栗使用500台，目前台中市布建1500台、新竹市300台、彰化縣500台、嘉義縣300台。

研發團隊強調，強化後的感測器在應用平台端受到資安查驗、符合度達98.55％，且已通過國家指定第三方認證單位進行資安檢測，是目前國內首批通過資安認證測試的感測器，不但可有效保護資訊安全，預防資安事件發生、整體大數據遭不當使用等問題。

思維環境科技總經理江嘉凌指出，有感於政府對資訊安全的重視，以往在台灣還未真正開發國產空品感測器前，就已規範禁止使用中國生產的元件及感測器，加上行政院民生公共物聯網資通安全110年底前須認證通過規範，團隊決定針對國產感測器的資安問題予以強化，超前部署，方能獲得全台首張資安認證。















