中市「金手獎」績優企業頒獎 市長：創造經濟奇蹟推手

不畏疫情衝擊，第20屆台中市金手獎總計有52家企業報名，創歷年新高，經過嚴格審查，20家績優中小企業脫穎而出，今日由台中市長盧秀燕親自頒獎表揚，盧市長盛讚20家績優企業是全市佼佼者，也是台中經濟最得力推手。





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盧秀燕表示，台中市金手獎是全國唯一由地方政府創辦的經濟獎項，是全市經濟領域最高榮譽，歷屆得獎企業在台灣備受肯定。今年雖然受到疫情衝擊，仍吸引50多家企業報名，創歷年新高紀錄，經過書面、資格審查及現勘等層層嚴格評審，嚴選20家績優中小企業今天舉辦頒獎典禮。





盧秀燕指出，疫情趨緩才能舉辦頒獎典禮，很感謝醫護人員及大家齊心努力，讓全民生活恢復正常，也才能拚經濟。她又說，金手獎20年來已選出352家績優企業，都是企業中佼佼者，也是隱形冠軍，因為有大家的努力，才能創造經濟奇蹟。





台中市工商發展投資策進會總幹事黃于珊強調，今年報名家數創歷年新高，象徵台中市金手獎不僅有20年的傳承，更具創新吸引力，此次參選企業開始實踐二代傳承，讓公司經營和新的創意融合，再創高峰。





「金手20再創高峰！」台中市金手獎得獎廠商協進會理事長洪欽瑞說，金手獎創立於2002年，希望鼓勵在地企業卓越精進，提升競爭力，成為地方經濟發展火車頭，一轉眼邁入20年，在新冠疫情衝擊下，全體評審委員在防疫安全公平公正原則評審出20家績優企業，感謝盧市長的支持。





















