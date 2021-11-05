「創意臺中」六大文創主題 展現文化結合產業多元魅力

由臺中市文化局舉辦的文創盛會「創意臺中」，以「TAICHUNG CHILL」為主軸，今起在綠空鐵道南段廊道登場，推出文創展覽、裝置藝術、音樂表演與文創市集等六大主題活動，將地方產業與文創結合，展現台中特有「CHILL」悠閒美學，文化局長陳佳君歡迎民眾前往參觀，感受台中多元在地文化魅力。





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「2021創意台中，鐵道217」系列活動今日揭開，由WOODANCE沐風創藝舞集以百老匯風格的舞蹈亮眼登場。台中市政府祕書長黃崇典表示，鐵道高架化後，原有鐵道在台中形成一個最長路廊，並串聯舊城區許多文化歷史景點，不管是文化巡禮，或騎腳踏車暢遊，都是很好的休閒空間，未來將形成台中新景點。





黃崇典強調，綠空鐵道軸線串聯的文化場館，包括台中舊酒廠、台中州廳、刑務所及糖廠、台中公園等文化歷史景點，文化局在此舉辦創意台中活動，結合自行車、花藝、茶藝與工藝等台中特色產業與文化創意，在此展現出創意的能量，值得推薦外地朋友來享受台中的悠閒生活。





策展單位指出，台中市是最在地、又國際化城市，今年以活動「TAICHUNG CHILL」為主題，展至14日落幕，希望展出台中多元的創意風貌、也呈現台中人創意與慢活的生活步調。活動場域中6大展間可感受咖啡、茶藝或花卉等台中產業與文創的交融，充分展現台中豐厚軟實力。





文化局指出，今年「創意台中」系列活動，要以不同產業領域的在地文化為起點，為產業加值。活動內容包括有6大展間、裝置藝術、2場主題日及12場音樂表演、4場職人體驗DIY等，集結80個舊物盛典及文化市集品牌，盼重現台中城傳統風華與新創美學碰撞的火花，歡迎民眾一同感受台中呈現的多元魅力。



