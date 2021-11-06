美國台裔夫妻創業　MIT微笑口罩開學季秒殺

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加州庫佛城（Culver City）一名母親哈特（Nikki Hart）表示，她聽其他家長推薦「快樂口罩」的貼合度和過濾病毒效果，兒子試戴時，眼鏡也不會起霧，因此決定在開學前訂購幾片。沒想到8月初她在官網開放訂購時，才把3片口罩加入購物車準備結帳，不到1分鐘已顯示缺貨。當時「快樂口罩」的客戶已多達10萬人。
報導指出，在Delta變異株疫情肆虐下，成千上萬美國家長對於讓孩子返校上課感到不安，使得口罩成為開學季採買備受關注商品。
加上美國產品評鑑網站Wirecutter在一篇推薦兒童用口罩的報導中，稱讚「快樂口罩」的專業系列（Pro Series）產品，經獨立實驗室試驗顯示「過濾微粒效果優於許多其他口罩」，使得原本一年來銷售穩定成長的「快樂口罩」在短短幾週內變得炙手可熱。
「快樂口罩」的專業系列口罩有5層，可重複使用，獨特的鸚嘴造型吸引美國消費者注意。而背後技術則來自梅琳達‧黃的父親柯克‧黃（Kirk Hwang）數十年前和他人共同研發。
現年72歲的黃父曾在3M公司擔任科學家，研究口罩技術。微笑口罩的起源可以追溯到黃父、台灣的一場疫情，以及一個科學業餘項目。
黃父當時擔任台灣一家衛生保健用品公司總裁，和一名科學家合作研發一種用於廢水處理的新型濾網。2003年台灣爆發SARS疫情後，這名科學家研究將新技術用於製成口罩，但一直沒有做成商品販售，成品僅分送親友。
去年3月美國疫情首度爆發時，梅琳達‧黃收到母親從台灣寄來的一批口罩，當中包含這名科學家研發款。她的友人得知後向她要了一些，她於是請母親從台灣寄更多過來，並透過臉書（Facebook）社團向女兒同學家長販售，很快就收到1000片訂單。
這時，曾任職美國資本管理公司資本集團（Capital Group）行銷主管的梅琳達‧黃迅速嗅到商機。她詢問洛杉磯一家成衣廠能否生產這款口罩，老闆卻告訴她，在美國找不到有人有技術能複製它的細節和裁切，就算找得到也非常貴。
她於是在去年4月底創立「快樂口罩」公司，一個月後官方網站上線。他們和這位人在台灣的科學家簽訂合夥合約，對方研發的口罩過濾技術也在去年拿到美國專利。
如今「快樂口罩」的產品全都在台灣製造，並由70歲的黃母負責監督。黃父則專注於產品研發。
「快樂口罩」的產品吸引對高階過濾口罩有興趣的消費者。一般口罩利用靜電來攔截微粒，「快樂口罩」則是利用奈米纖維薄膜。加上這款產品利用摺紙方式做出獨特立體造型，為口鼻保留更多呼吸空間，而受到消費者青睞。（譯者：張正芊/核稿：戴雅真）1101105