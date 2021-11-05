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抗疫新曙光　輝瑞藥廠：新冠口服藥降低重症風險達89％

▲美國輝瑞（Pfizer）藥廠今（5）日宣布新冠口服藥丸（Paxlovid）測試後，可以有效降低重症與死亡風險達89％。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國輝瑞（Pfizer）藥廠今（5）日宣布新冠口服藥丸（Paxlovid）測試後，可以有效降低重症與死亡風險達89％。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-11-05 22:36:13

美國輝瑞（Pfizer）藥廠今（5）日宣布新冠口服藥丸（Paxlovid）測試後，可以有效降低重症與死亡風險達89％，並已將試驗資料送交美國食品藥物管理局（FDA），申請緊急使用授權（EUA）。

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綜合外媒報導，輝瑞藥廠針對COVID-19研發抗病毒口服藥丸，是蛋白酶抑制劑的組合，而在初步收案的人體試驗中，若在有症狀3天內就服用藥物，用藥組389人中僅3人需要住院；若在有症狀五天內服用藥物，用藥組607人中僅6人需要住院。輝瑞宣稱，和對照組相比，口服藥可降低重症及死亡風險達到89％。

輝瑞藥廠目前公佈的數據，比之前美國藥廠默沙東（Merck）研發的新冠口服藥還要好，不過兩者的人體試驗樣本數都不大，仍須等待進一步的詳細資料驗證。（編輯：倪浩軒）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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