中共列台獨清單實施懲戒　陸委會：研議必要反制

（中央社台北5日電）針對中共將行政院長蘇貞昌等3官員列為「清單在列的台獨頑固份子」實施懲戒，陸委會今晚強調，不接受專制威權的恫嚇威脅，將對中共對台惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制。
針對中國大陸國台辦宣稱將對行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮採取懲戒措施，大陸委員會今晚發表書面正告北京當局，台灣是民主法治社會，更非對岸管轄，「我方不接受專制威權的恫嚇威脅」，倘對岸不顧兩岸關係、意圖破壞我民主自由、製造對立不安，政府勢將採取必要反制作為，以保障民眾安全福祉，中共方面則必須要為可能後果自負其責。
陸委會強調，我行政院院長等官員維護國家主權民主及台海和平擔當作為，受到各界肯定與尊敬。中共近期以來除了對台武力威脅、升高情勢緊張，又操作所謂清單等破壞兩岸關係，這種企圖製造寒蟬效應的惡劣與不友善行徑，終極目標就在打擊與其立場相左人士向其政治主張屈服，早已引發國際社會反感，台灣人民更已看清、絕不會妥協。
陸委會指出，「政府將針對中共對台惡意舉措等事態發展，研議適時採取必要反制與防範措施，同時審慎檢視兩岸交流合作及其以政治干預企業經營的可能影響，研修相關應對法制規範，以確保國家安全與民眾權益」。
陸委會最後表示，政府仍將積極與國際社會合作，揭露中共侵犯台灣、打壓民主體制行徑，並共同遏制其蠻橫作為。（編輯：楊昇儒）1101105