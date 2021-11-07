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趕搭公投之戰熱潮　綠營新人搶聲量、操兵拚初選

▲李宇翔日前宣布參選新北第二選區，除了勤跑地方外，也多次針對公投項目在臉書分享看法。（圖／翻攝自李宇翔粉絲團）
▲李宇翔日前宣布參選新北第二選區，除了勤跑地方外，也多次針對公投項目在臉書分享看法。（圖／翻攝自李宇翔粉絲團）

記者王敏旭／台北報導

2021-11-07 09:30:00

民進黨明年參選市議員的新人輩出，由於黨內有初選機制，不少雙北新人近日紛紛成立粉絲專頁，同時宣布參加初選。關鍵在於四大公投案將在下個月投票，現在成為打「空戰」搶聲量的好機會，同時又可以練兵，盼在明年通過初選搶下參選資格。

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四大公投案將在12月18日投票，包含「重啟核四」、「反萊豬進口」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」，近期包含重啟核四、反萊豬議題討論度極高，藍綠雙方頻頻開記者會隔空交火，也讓公投成為熱門關鍵字。

有意參選台北市內湖南港區市議員的民進黨台北市黨部主委特助何孟樺說，新人在公投議題上比較能沒有包袱地去宣傳，也許讓支持者加深對新人的印象。

▲有意參選台北市內湖南港區市議員的何孟樺（右1）說，曾遇到支持者提醒她不要只宣傳自己，公投議題也要宣講。（圖／翻攝自何孟樺粉絲團）
▲有意參選台北市內湖南港區市議員的何孟樺（右1）說，曾遇到支持者提醒她不要只宣傳自己，公投議題也要宣講。（圖／翻攝自何孟樺粉絲團）
何孟樺說，罷免陳柏惟事件也讓支持者感到焦慮，曾遇到支持者提醒她不要只宣傳自己，公投議題也要宣講。各地很多新人近期也串連站路口宣講，除了讓選民了解公投外，確實能夠更了解新人。

「自己做公投的DM」，何孟樺表示，她後續會開始把DM發送給民眾，未來也會舉辦座談會。比起組織穩固的現任議員，新人透過座談會，能檢視自己在地方的動員力、支持度、好感度。

立委趙天麟副執行長李宇翔，過去曾任新北市議員鍾宏仁的辦公室副主任，今年9月宣布參選新北第二選區（林口、五股、泰山）。李宇翔說，宣傳公投的同時，也是增加自己的曝光度，宣講過程中讓民眾了解、認識自己。

李宇翔表示，他也利用宣講公投機會辦活動趁機練兵，像是他的辦公室將要成立，開幕茶會就會結合公投議題，讓團隊在辦公室成立時就開始訓練運作。

除了年底的四大公投案要投票外，還有明年1月台中第二選區立委補選，2場選舉都是新人在明年年中初選前爭取聲量的好時間，而初選過後直到明年底的地方大選，更是各參選人拿出練兵結果的好時機。

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