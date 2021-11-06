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提訟拒絕米其林評鑑　北院判日式料理店敗訴

▲知名日式料理餐廳磯勢不認同米其林以秘密客手段評鑑，提告要求米其林指南不得派評鑑員到餐廳用餐，且不得發布對磯勢任何評鑑或推薦；台北地方法院5日判決磯勢敗訴，可上訴。（圖／翻攝米其林指南臉書）
▲知名日式料理餐廳磯勢不認同米其林以秘密客手段評鑑，提告要求米其林指南不得派評鑑員到餐廳用餐，且不得發布對磯勢任何評鑑或推薦；台北地方法院5日判決磯勢敗訴，可上訴。（圖／翻攝米其林指南臉書）

中央社

2021-11-06 06:44:18

（中央社記者林長順台北5日電）知名日式料理餐廳磯勢不認同米其林以秘密客手段評鑑，提告要求米其林指南不得派評鑑員到餐廳用餐，且不得發布對磯勢任何評鑑或推薦。台北地方法院5日判決磯勢敗訴。可上訴。

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磯勢餐廳主張，餐廳的經營理念是給予廚師自由揮灑空間，不要受到所謂權威評鑑的標準拘束。磯勢不認同米其林指南以秘密客手段、不透明的評鑑程序及單一標準進行餐廳評鑑，不參加米其林評鑑一直是磯勢餐廳的理念及塑造的對外形象。

磯勢餐廳表示，去年已委由律師發函表明拒絕米其林指南評鑑、米其林指南評審員前來餐廳用餐，並要求米其林指南不得發布對磯勢餐廳任何評鑑或推薦，但對方無任何回應，為避免營業自由、締約自由及商譽可能受到侵害，請求法院判決禁止米其林評審員前來磯勢用餐、米其林指南不得發布關於評鑑或推薦磯勢的內容。

米其林則指出，米其林指南出版至今，因嚴謹、詳實的評鑑及累積的口碑，在餐飲業界有一定的公信力，為維持公正性，不可能事前公布派遣或不派遣評論員進行評鑑的餐廳。

米其林表示，評鑑員以匿名方式前往餐廳用餐，是為了親自品嘗而蒐集實際用餐與服務流程體驗，也屬於言論自由保障範疇，禁止評審員前往或禁止發表評論，都屬於不當箝制言論自由。

台北地方法院指出，米其林指南對於列入推薦的餐廳，以正面的詞彙描述，不會使用負面、偏激用語，而餐廳是提供消費者餐飲服務以賺取利潤的經濟活動，所提供餐點、用餐環境等依社會通念屬可受公評之事，如果米其林指南未來真的推薦磯勢餐廳，很難看出會損害商譽。

法官表示，米其林指南雖因歷史悠久受世界各國消費者信賴，評論在美食市場上極具影響力，但終究只是私人公司發行的意見，並未壟斷餐廳評論的言論市場，也無任何強制力，是否要獨尊其標準為圭臬，由餐廳自行決定，不至於影響經營理念、造成廚師心理壓力。

法官認為，米其林評論員用餐時不表明身分，並不具任何不法性，磯勢餐廳不可用侵害顧客隱私權的方式維護締約自由，此外，磯勢歧視「發言者的身分」並透過訴訟要阻礙米其林評論，也違反平等原則、妨礙言論自由，判決磯勢敗訴。全案可上訴。（編輯：張銘坤）1101105

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