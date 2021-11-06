台灣運動產業發展有「3缺」 運彩公會：經費、制度與熱情

全球運動產業蓬勃發展，台灣運動彩券雖列為產業鏈一環，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇卻認為，台灣運彩產業還有很大進步空間。何昱奇強調，台灣不缺優秀孩子及有潛力選手，期待隨著立法院針對運彩條例的修正與改善，並在相關制度及預算編列全盤檢討調整，讓台灣運動環境越來越完善。

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何昱奇長期致力推動運動產業，全力支持各項體育運動發展。對於當前台灣運動環境提出「3缺」針砭建議。他說，台灣發展體育運動的主要經費來源，除了體育署每年編列約40億元預算，還有運動彩券「法定盈餘」60億元左右，法定盈餘的運動發展基金不但占比較高，光論體育署編列的發展運動預算，僅占政府總預算千分之0.2到0.3%，足見台灣體育運動發展不夠受到重視。

體育經費來源不足是「一缺」，何昱奇指出，台灣一直以來缺乏企業贊助體育運動，如果政府願意支持企業把捐款免稅額提高，或是認養選手的費用全額抵稅，將有助於提高企業聘請運動教練、認養選手意願。換句話說，政府修法，善用民間力量，將有效解決政府預算編列不足問題。

其次，運動發展基金應該從不穩定財源變成穩定財源。何昱奇表示，媒體報導博弈大亨有跑車、遊艇、飛機的新聞訊息，還能繳交高額交保金及緩起訴捐款代替刑罰，證明體育運動發展基金收入來源的「運動彩券」，有其潛在規模。問題是制度所限的缺失，讓政府給予合法運動彩券發行的賠率，不足與地下博弈抗衡，終使得台灣龐大博弈大餅由地下非法者所瓜分。

其實體育運動發展也是一種國力的展現，體育署推動黃金計畫、成立國訓中心，讓許多運動選手快速成長，並在各大賽事中贏得好成績，何昱奇理事長強調，如果有計畫性的培養和經費支持，再加上 政府跟民眾多給予「熱情」支持，不要碰到像是奧運、棒球國際賽等大型賽事，才會變為一日球迷， 台灣的體育運動產業發展，不是不能大破及大立。

何昱奇說，台灣不缺優秀孩子及有潛力選手，

例如東京奧運賽台灣舉重女神郭婞淳、柔道好手楊勇緯都創下歷史紀錄，如果民眾對體育運動能更「熱情」，政府在制度與經費方面能有效改善，台灣的體育環境應該有機會能變得更好，這也是政府單位、體育人士、運彩業者一起要跟全民一起努力的目標。