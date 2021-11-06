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台灣運動產業發展有「3缺」 運彩公會：經費、制度與熱情

▲中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇針砭當前體育運動環境，提出三項存在問題。（圖／公會提供）
▲中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇針砭當前體育運動環境，提出三項存在問題。（圖／公會提供）

記者金武鳯/台中報導

2021-11-06 08:52:43

全球運動產業蓬勃發展，台灣運動彩券雖列為產業鏈一環，中華民國運動彩券經銷商商業同業公會理事長何昱奇卻認為，台灣運彩產業還有很大進步空間。何昱奇強調，台灣不缺優秀孩子及有潛力選手，期待隨著立法院針對運彩條例的修正與改善，並在相關制度及預算編列全盤檢討調整，讓台灣運動環境越來越完善。

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何昱奇長期致力推動運動產業，全力支持各項體育運動發展。對於當前台灣運動環境提出「3缺」針砭建議。他說，台灣發展體育運動的主要經費來源，除了體育署每年編列約40億元預算，還有運動彩券「法定盈餘」60億元左右，法定盈餘的運動發展基金不但占比較高，光論體育署編列的發展運動預算，僅占政府總預算千分之0.2到0.3%，足見台灣體育運動發展不夠受到重視。

體育經費來源不足是「一缺」，何昱奇指出，台灣一直以來缺乏企業贊助體育運動，如果政府願意支持企業把捐款免稅額提高，或是認養選手的費用全額抵稅，將有助於提高企業聘請運動教練、認養選手意願。換句話說，政府修法，善用民間力量，將有效解決政府預算編列不足問題。

其次，運動發展基金應該從不穩定財源變成穩定財源。何昱奇表示，媒體報導博弈大亨有跑車、遊艇、飛機的新聞訊息，還能繳交高額交保金及緩起訴捐款代替刑罰，證明體育運動發展基金收入來源的「運動彩券」，有其潛在規模。問題是制度所限的缺失，讓政府給予合法運動彩券發行的賠率，不足與地下博弈抗衡，終使得台灣龐大博弈大餅由地下非法者所瓜分。

其實體育運動發展也是一種國力的展現，體育署推動黃金計畫、成立國訓中心，讓許多運動選手快速成長，並在各大賽事中贏得好成績，何昱奇理事長強調，如果有計畫性的培養和經費支持，再加上政府跟民眾多給予「熱情」支持，不要碰到像是奧運、棒球國際賽等大型賽事，才會變為一日球迷，台灣的體育運動產業發展，不是不能大破及大立。　　

何昱奇說，台灣不缺優秀孩子及有潛力選手，例如東京奧運賽台灣舉重女神郭婞淳、柔道好手楊勇緯都創下歷史紀錄，如果民眾對體育運動能更「熱情」，政府在制度與經費方面能有效改善，台灣的體育環境應該有機會能變得更好，這也是政府單位、體育人士、運彩業者一起要跟全民一起努力的目標。


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