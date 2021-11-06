李安認了不敢回憶《色，戒》　回台親曝原因

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此外，李安謝謝台灣影評人協會記得《色，戒》這部電影，讓他感到「無比窩心與光榮」。其他入選的作品，以藝術片見長的蔡明亮就佔了5部，分別為《不散》、《郊遊》、《你那邊幾點》、《日子》及《天邊一朵雲》，數量最多。（編輯：楊穎軒）
台灣影評人協會「21世紀20大國片」榜單：
一、《色，戒》李安
二、《刺客 聶隱娘》侯孝賢
三、《不散》蔡明亮
四、《陽光普照》鍾孟宏
五、《醉．生夢死》張作驥
六、《郊遊》蔡明亮
七、《大佛普拉斯》黃信堯
七、《日曜日式散步者》黃亞歷
九、《日常對話》黃惠偵
十、《你那邊幾點》蔡明亮
十、《藍色大門》易智言
十二、《賽德克．巴萊》魏德聖
十三、《日子》蔡明亮
十三、《當愛來的時候》張作驥
十五、《最好的時光》侯孝賢
十六、《女朋友。男朋友》楊雅喆
十七、《千禧曼波》侯孝賢
十七、《海角七號》魏德聖
十九、《幸福路上》宋欣穎
二十、《天邊一朵雲》蔡明亮
參與會員名單（共49人）：邱瑞穎、馬欣、雀雀、柳時雨、藍祖蔚、牛頭犬、朱哲輝、鄭秉泓、甜寒、何瑞珠、黃建業、JC、陳煒智（Edwin W. Chen）、黃柏鈞、聞天祥、Oliver Tu、李光爵、王振愷、黃以曦、蘇士尹、劉德湧、貧窮男、Alfredo、詹正德、林子翔、尼可拉斯、張硯拓、保溫冰、林肯德、艾爾、孫雅為、謝以萱、王祖鵬、楊元鈴、陳宏瑋、但唐謨、張婉兒、橘貓、謝佳錦、郭力昕、黑澤考克、楊皓鈞、徐明瀚、塗翔文、韋晢、湯以豪、洪健倫、翁煌德、陳建嘉