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李安認了不敢回憶《色，戒》　回台親曝原因

▲李安為金馬獎返台隔離中。（圖／NOWnews資料照）
▲李安為金馬獎返台隔離中。（圖／NOWnews資料照）

娛樂中心／綜合報導

2021-11-06 09:53:59｜2021-11-06 09:55:08

第58屆金馬獎本月27日頒獎，本屆主席、大導演李安已經回到台灣隔離，屆時將親自出席，他14年前執導的電影《色，戒》，近日被台灣影評人協會選為的「21世紀20大國片」之首。對此，李安除了表達感謝，也坦言：「我很少回憶拍攝它的時光。」

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▲《色，戒》當年橫掃金馬獎最佳劇情片、男主角等8座獎項。（圖／台灣影評人協會臉書）
▲《色，戒》當年橫掃金馬獎最佳劇情片、男主角等8座獎項。（圖／台灣影評人協會臉書）
李安表示，《色，戒》是他用情最深的一部作品，「但我很少回憶拍攝他的時光，怕感傷，我特別感激幫我完成此片的演員，工作人員，還有各方面的助力。沒有他們的支撐，以我那時愰兮惚兮的精神狀態，沒有可能完成這部令人騷動不安的電影。」

▲李安提攜後輩不遺餘力。（圖／資料照）
▲李安經典作品無數。（圖／NOWnews資料照）
此外，李安謝謝台灣影評人協會記得《色，戒》這部電影，讓他感到「無比窩心與光榮」。其他入選的作品，以藝術片見長的蔡明亮就佔了5部，分別為《不散》、《郊遊》、《你那邊幾點》、《日子》及《天邊一朵雲》，數量最多。（編輯：楊穎軒）

台灣影評人協會「21世紀20大國片」榜單：

一、《色，戒》李安

二、《刺客 聶隱娘》侯孝賢

三、《不散》蔡明亮

四、《陽光普照》鍾孟宏

五、《醉．生夢死》張作驥

六、《郊遊》蔡明亮

七、《大佛普拉斯》黃信堯

七、《日曜日式散步者》黃亞歷

九、《日常對話》黃惠偵

十、《你那邊幾點》蔡明亮

十、《藍色大門》易智言

十二、《賽德克．巴萊》魏德聖

十三、《日子》蔡明亮

十三、《當愛來的時候》張作驥

十五、《最好的時光》侯孝賢

十六、《女朋友。男朋友》楊雅喆

十七、《千禧曼波》侯孝賢

十七、《海角七號》魏德聖

十九、《幸福路上》宋欣穎

二十、《天邊一朵雲》蔡明亮

參與會員名單（共49人）：邱瑞穎、馬欣、雀雀、柳時雨、藍祖蔚、牛頭犬、朱哲輝、鄭秉泓、甜寒、何瑞珠、黃建業、JC、陳煒智（Edwin W. Chen）、黃柏鈞、聞天祥、Oliver Tu、李光爵、王振愷、黃以曦、蘇士尹、劉德湧、貧窮男、Alfredo、詹正德、林子翔、尼可拉斯、張硯拓、保溫冰、林肯德、艾爾、孫雅為、謝以萱、王祖鵬、楊元鈴、陳宏瑋、但唐謨、張婉兒、橘貓、謝佳錦、郭力昕、黑澤考克、楊皓鈞、徐明瀚、塗翔文、韋晢、湯以豪、洪健倫、翁煌德、陳建嘉

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