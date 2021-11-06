侵台之戰6種模式！路透推演北京可能路線與步驟

我是廣告 請繼續往下閱讀
第2是入侵金門。報導分析，若中國封鎖馬祖後，台灣仍拒絕妥協，並增加國防開支，要求美國大幅增加對台軍事協助，在美國及盟友回應台灣的援助請求前，中國不排除也奪下金門，呼籲美日海軍停止行動。
第3，中國可能會在封鎖馬祖的情況之下，宣布管轄台灣領空、領海，禁止外國、台灣民航飛機、船隻等通行，同時通知台灣的貿易夥伴，台灣是中國的一部分，所有航空公司和航運公司必須獲得北京官方批准才能進入或離開台灣領空或港口，還須提交旅客名單和海關申報單；由中國解放軍海軍、海岸警衛隊和海上民兵船隊組成的龐大隊伍，將在周圍攔截試圖靠近台灣的飛機與船隻，只允許基本食品與能源能通過。
第4，台灣仍拒絕投降，北京決定進一步封鎖台灣本島，在通往台灣所有主要港口的通道佈設水雷，全面禁止任何船隻進入台灣海域，並切斷台灣海底數據電纜，斷絕台灣對外通訊，同時增派更多的軍艦和戰機，阻止美日軍隊接近台灣。與此同時，全球經濟也將因半導體等科技零件缺貨，造成股市崩盤。
第5，飛彈與防空競賽。中國為了避免戰事拖延導致黨內叛亂、房產泡沫崩潰、軍費不堪重負等問題，決定對台灣重要軍事與民用設施展開無預警空襲，不過台灣有世上最先進的防空系統，可能會以遠程彈道飛彈和巡航導彈，反擊中國空軍基地等設施。
最後，因為害怕武統台灣的機會一瞬即逝，加上全球已逐漸從新冠肺炎大流行中恢復過來，以及國際間對台的支持日增、中國國際地位衰減，北京最終決定進行兩棲和空降登陸，大舉侵台，希望在美國及盟友做出反應前奪下台灣。同時，解放軍也會進行攻擊美國駐日軍事基地的動作，癱瘓美日行動，並派兵登陸台灣，實施地面攻擊、心理戰以及宣傳戰。
雖然報導並未推論出最終結果，但若中國侵台，除了台灣軍隊全面迎戰，美國與日本、澳洲等主要盟國亦會出兵協防台灣，如在台海攔截解放軍軍艦，以戰機攻擊解放軍海空部隊，屆時恐難保一場大戰在東亞展開。