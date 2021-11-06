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北北基桃宜5首長全反核四　民進黨：國民黨還要硬幹？

▲宜蘭縣長林姿妙表態反對核四，由於與其所屬的國民黨立場違背，引發廣大議論。（圖／資料照）
▲宜蘭縣長林姿妙表態反對核四，由於與其所屬的國民黨立場違背，引發廣大議論。（圖／資料照）

記者黃宣尹／台北報導

2021-11-06 09:56:02｜2021-11-06 09:56:32

宜蘭縣長林姿妙5日被問及「重啟核四」的立場時表示，沒有安全，沒有商轉，為了宜蘭縣民的健康，反對核四，由於林的論述與其所屬的國民黨對於公投的立場相違背，引起廣大討論。民進黨發言人劉康彥5日表示，樂見林姿妙表態反對重啟核四，目前北北基桃宜，整個北台灣的縣市長都已經表態，請國民黨不要再亂，應正視黨內縣市長和千萬人選擇的生活方式。

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林姿妙今天在縣議會備詢時，對於國民黨議員黃琤婷談到「重啟核四」時表示反對，會後受訪時林也再次強調，「沒有安全就沒有商轉，為了宜蘭45萬人的安全，我們反對核四」，由於林的論述與其所屬的國民黨對於公投的立場相違背，引起廣大討論。

劉康彥表示，樂見林姿妙表態反對重啟核四，目前北北基桃宜，整個北台灣的縣市長都已經表態，請國民黨不要再亂，應正視黨內縣市長和千萬人選擇的生活方式。

劉康彥說，民眾黨的台北市長柯文哲、國民黨籍的新北市長侯友宜、林姿妙都已經表態反對核四重啟，希望國民黨其他縣市長也應跟進表態，是否支持核四重啟？是否願意接受核廢料？

劉康彥表示，當初在民意壓力下封存核四的是國民黨，現在喊著要重啟的也是國民黨，就連過去曾擔任新北市長的朱立倫，也曾反對核四運轉，核四已經浪費國庫3000億元，藍營縣市長都出來跟黨中央唱反調，請問朱立倫和國民黨還要再為了政治鬥爭，操作公投來亂嗎？

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