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公投首投族瑞莎分享心情與期待　提醒民眾投票要注意4點

▲藝人瑞莎是公投首投族，瑞莎在影片中分享自己的心情與期待。（圖／截圖自中選會影片）
▲藝人瑞莎是公投首投族，瑞莎在影片中分享自己的心情與期待。（圖／截圖自中選會影片）

記者余祥／台北報導

2021-11-06 09:59:34

藝人瑞莎來台發展多年，108年取得台灣身分證成為新住民，近年來熱心公益深獲台灣人民喜愛，繼109年為第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉，宣導選務相關措施後，今年再次與中選會合作，宣導公投，除了已經播出的30秒電視廣告，約2分鐘的網路影片也首度曝光，分享109年選舉「首投族」以及今年即將成為「公投首投族」的心情與期待。

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中選會表示，影片中瑞莎分享去年(109年)她非常期待人生「首投」，前一天還興奮得睡不著，投票當天沒想到台灣選務這麼有效率，來不及細細品味期待已久的投票過程，就投完票了，像是作夢一樣。

今年的公民投票，是瑞莎第一次的公民投票，透過影片分享投票4點小提醒：投票要記得帶投票通知單、身分證、印章，一定要使用選委會準備的圈選工具圈選，以免造成無效票，要記得把公投票投入票匭，尤其配合投票所的防疫措施，保護自己也保護他人，安心投票。

中選會說，瑞莎來台灣多年雖然說得一口流利國語，但選務用語畢竟跟生活用語大不同，導演透露，瑞莎為了拍攝宣導影片花了很多時間勤練台詞，拍攝現場也趁著空檔反覆記詞，認真敬業的工作態度令人印象深刻。

相關影片在中選會臉書粉絲專頁（https://fb.me/cec.gov.tw）首播。

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