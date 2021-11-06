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蘇貞昌等人遭列台獨　中共軍媒嗆：點名只是開始

▲行政院長蘇貞昌等人遭北京列為台獨頑固分子。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）
▲行政院長蘇貞昌等人遭北京列為台獨頑固分子。（圖／記者黃宣尹攝，2021.11.02）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2021-11-06 10:30:39

中國國台辦5日宣布，禁止「台獨頑固分子」本人及家屬進入大陸和香港、澳門特別行政區，也將對其追究刑事責任，終身有效，行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、外交部長吳釗燮等人均被列入。中共軍媒更加碼嗆聲，威脅：「拉清單只是一個開始，對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟。」

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隸屬於中共軍方的微博帳號「鈞正平」，5日晚間發表評論，內容指控部分台獨頑固分子，極力打擊兩岸交流合作，破壞兩岸關係和平發展的政治基礎，並對島內積極參與兩岸交流與主張兩岸統一者進行迫害，竭力抹黑大陸，煽動兩岸對立。

「鈞正平」痛斥，台獨分子表面上是為了台灣人民的福祉而積極謀求獨立，背地裡卻又貪婪地攫取著兩岸和平發展的紅利，操弄台獨議題、戲耍島內民意，只為自身牟利。

「鈞正平」並警告，兩岸統一是歷史大勢，是絕對要完成的民族課題，兩岸人民不會允許這樣的「蛀蟲」侵蝕中華民族的核心利益，揚言：「拉清單只是一個開始，對待這種數典忘祖的敗類，中國人民絕對不會手軟。」

▲中共軍方的微博帳號接續國台辦，嗆聲拉台獨清單只是開始。（圖／翻攝自微博）
▲中共軍方的微博帳號接續國台辦，嗆聲拉台獨清單只是開始。（圖／翻攝自微博）
貼文下方並有中國鐵粉網友接續，認為「台獨戰犯名單」應該還要有邱垂正、邱太三、歐江安、王定宇、蔡英文、賴清德、謝長廷、陳亭妃、陳明通，羅致政等人。

對於被列入黑名單一事，蘇貞昌5日在立院接受質詢時回應，自己是為台灣打拚，不受恐嚇。游錫堃則是在臉書打下：「我的國際知名度好像又提升了不少，感覺光榮！謝謝朱鳳蓮小姐。不過，我沒有想再參選，以後請不必費心了。」

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