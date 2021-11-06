嘉義男拒檢、倒車想落跑！警連轟6槍逮人 查獲毒品贓款
5日晚間11時許，嘉義警分局後湖派出所員警，於忠孝路與新生路口、執行巡邏勤務時，發現一台白色自小客車行跡詭異，見到警方竟直接倒車逃逸，員警當機立斷，連開6槍才將其攔下，之後逮捕駕駛羅姓男子，並於車上起獲多包毒品與贓款，訊後依法將羅男移送法辦。而警方鳴槍嚇阻的畫面，也被目擊網友PO文臉書粉絲專頁「綠豆嘉義人」，其他網友紛紛直呼「警察硬起來」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 10:52:58
據了解，當時員警於巡邏時，在忠孝路與新生路口，發現一台白色自小客車降機可疑，於是追查車號後，發現車主為是毒品列管人口，因此上前準備攔查，不料駕駛羅男見狀，竟加速倒車企圖逃逸，因當時忠孝路車流量眾多，警方為避免其他民眾安危，立即連開6槍嚇阻，之後羅男自撞安全島被逮捕。隨後，警方於車內查獲K他命盤、毒品飲料包7包、羅男身上查獲21小包K他命，以及疑似販毒贓款2千多元等，警訊後，依意圖販賣而持有毒品罪嫌移送法辦。（編輯：林盈君）
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