故技重施！前美國務卿：北京效法俄國 意圖破壞台灣穩定
美國前任國務卿萊斯(Condoleezza Rice)，近日在出席論壇時，提到她支持美國現任總統拜登(Joe Biden)的中國政策，即致力強化美澳日印組成的「四方安全對話(Quad)」聯盟，以與中國在太平洋的勢力擴張抗衡。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-06 11:13:15
綜合《美國之音》、《哥倫比亞廣播公司》等外媒報導，萊斯本月3日出席「阿斯本安全論壇(Aspen Security Forum)，對拜登政府強化四方安全對話的努力表示支持，尤其是將印度拉到美國、澳洲、日本所處的陣營，同意此對話機制可以抗衡中國在地區的影響力。
萊斯並肯定拜登近日曾表態將防衛台灣的說法，儘管白宮事後強調美國並未改變政策。萊斯認為中國正在悄悄破壞台灣的穩定，意圖使台灣變得無法治理，正如俄羅斯總統蒲亭(Vladimir Putin)在烏克蘭東部所做的那樣，目的就是要向台灣人民傳達：「我們能讓這個痛苦停止，只要你們想有一個更親北京的政府」。
四方安全對話最近剛在華府舉行領導人峰會，雖然會後的聯合聲明對中國隻字未提，但已被外界視為抗中聯盟。部分分析人士指出，習近平未來對外只會更加強硬，因此也有更多國家願意參與Quad對話機制，與其他民主國家一起抵抗中國對地區夥伴的脅迫，包括對台灣的施壓。
萊斯也指出中國面臨的國內挑戰，直言北京打壓民營企業，對中國經濟沒有幫助，並舉了阿里巴巴創辦人馬雲的例子，聲稱北京似乎正在慢慢摧毀私人創業階層，看起來有點像是來自中央計劃者的報復，而這也會減緩中國的經濟增長。