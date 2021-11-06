認年底公投與選人分開 賴清德：依科學不難決定如何投票
副總統賴清德今（6）日上午出席「國家生技醫療發展基金會數位生技口腔論壇」時提到，公投是落實主權在民的一個手段，期望生醫界、醫界及科學界大家能以科學立場專業判斷這次的公投案，並勇敢向社會表達看法。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-06 11:24:19
賴清德致詞時談到，台灣第1劑疫苗施打率在10月底已達到7成，並希望在年底前第2劑施打率能達到6成，他也希望大家未來能協助政府宣傳，相信對第2劑的施打率會有幫助；此外，因人口老化及少子化，台灣的疾病型態已產生變化，多為慢性疾病，其中口腔疾病被發現與心血管疾病、新陳代謝疾病等有莫大關係，他也期盼牙醫界能共同幫忙，一起提升臺灣整體的健康。
賴清德提及，面對12月18日的公投，期盼大家拿出專業來判斷，勇於向社會表達4個公投案站在科學的立場上，應該如何投票，並表示公投是主權在民非常重要的一個手段，大家應該要珍惜。他也認為公投與人的選舉應該要分開，才能讓民眾能冷靜的判斷，倘若公投與人的選舉混在一起，可能會將落實主權在民的公投擺在次要，這不是長期追求民主的台灣所要的。
最後，賴清德期望大家盡量將落實主權在民的公投單純化，讓公投的品質能夠提升，也盼望生醫界、醫界及科學界的朋友們運用專業判斷，相信不難得到答案。