EMU3000自強號年底上路 華航助攻打造五星級車廂服務
台鐵購買50列EMU3000新型城際列車於7月底抵台，其中3列估計在年底完成測試上線，明年春節疏運前再投入2列營運。台鐵局今（6）日表示，為了提升精進EMU3000自強號的服務品質，特別請華航公司提供商務艙旅客服務訓練學程，提供五星級全新商務車廂服務。
記者黃仁杰／台北報導
2021-11-06 11:43:46
台鐵局今日表示，為了讓日後於東部服務的EMU3000自強號服務品質提升，特別全新招募車勤服務員，除了需具備大學以上學歷及英、日語能力，現正完成台鐵職前訓練課程，包括旅客接待、車上播音、AED 操作、餐點服務、美姿美儀、以及車廂疏散訓練及實作演練，現正準備進行實務學習。
台鐵局另特別委請華航公司提供商務艙旅客服務訓練學程，主打「新服務、新軌跡」，透過從心出發的理念，提供五星級全新商務車廂服務，就學員服裝儀容、服務態度、旅客引導、溝通技巧等各面向，進行空姐空少級的標竿學習，把客機座艙服務精神，轉移至台鐵新車的服務上。
EMU3000型城際列車採用12輛編組配置，538個座位數，可提供比傾斜式列車多40%的運能；新型車輛提升列車控制管理系統（TCMS）即時監控全車狀況及車廂溫度，最先進牽引整流器(SiC模組)，提昇能源使用率及設備妥善率，緊急對講機可以直接與車長通話，三合一按鈕處理緊急突發狀況，使整體車輛更安全、更節能。
在明（2022）年6月將有11列優先投入東部幹線，可以提升花東地區14%運能，未來2年50列全數加入後，就可以汰換既有舊式的車款，並提升整體城際列車運能達40%。