投資簽賭網站糾紛？新北連2天爆砸店開槍 警逮14人送辦
近2日，新北市三重、板橋、蘆洲等地區，連續發生砸店、開槍等治安事件，像是5日凌晨，板橋區就發生槍擊案，因此轄區三個分局員警與刑大等單位，共組專案小組、報請新北檢檢察官指揮偵辦，調查後發現，近期這幾起砸店開槍衝突，疑似是投資賭博網路引發的紛爭，而雙方人馬因財務問題，不斷隔空互嗆，最後演變成砸店、開槍等，對此，警方展開強力掃蕩，於24小時之內，就將14名涉案人士通通逮捕到案，目前正清查背後是否有其他黑幫勢力介入。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 12:09:11
據檢警調查，連日來發生的砸店、開槍事件，疑似與不法分子投資賭博網站，卻因財務糾紛爆發衝突，之後雙方互嗆挑釁，才發生嚴重治安問題。本月5日，警方的專案小組持拘票，火速於24小時內，於三重區、蘆洲區、板橋區逮捕14名涉案人士，分別為三重區潘姓、陳姓等7名男子，搜出做案用的鋁棒3支、刀械4把及空氣槍1把；蘆洲槍擊案的許姓主嫌及共犯等6人，查扣做案改造槍枝1把；板橋槍擊案的蔡男，查扣改造槍枝1把。
14人遭逮捕後，全依槍砲、毀損及妨害秩序、組織犯罪等罪移送偵辦，檢方並建請羈押，目前檢警正追查背後是否涉及幫派糾紛。對此，新北市警局長黃宗仁強調，要徹底剷除造成治安動盪的不法利益，還給民眾良好治安環境。