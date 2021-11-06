高雄土染高雄衫 翁綉惠深耕在地獲「大駁二文青創星埕」
在高雄市長陳其邁對青年創業的全力支持下，由副市長史哲提出以駁二為文創發展核心，打造高雄成為青年創意實現的創業都市構想後，文化局今日公布「大駁二文青創星埕計畫」最新一梯次入選者，共選出4位文青創業者，其中，曾到日本習藝的翁綉惠，以蒐集高雄各地土壤，藉由「泥染」創造極具在地色彩的「高雄衫」，其深耕在地的精神，與「大駁二文青創星埕計畫」精神不謀而合，獲得評審青睞。
記者陳美嘉、郭凱杰／高雄報導
2021-11-06 14:42:39
同時，另一位新進駐入選者為李沅真，以「沅芷設計股份有限公司」主打「禮盒微設計」，為微創業品牌提供服務，並在設計中帶入更多高雄元素，增加產品包裝特色、提升在地品牌形象。
「大駁二文青創星埕計畫」由文化局與青年局「高雄市青年創業發展基金」合作推出，在市長陳其邁對青年創業的全力支持下，並由副市長史哲提出以駁二為文創發展核心，打造高雄成為青年創意實現的創業都市。計畫更加碼補助提供給選擇進駐老屋的入選者，期待以文創軟實力翻轉鹽埕及哈瑪星地區閒置的歷史街屋，延續既有的歷史人文脈絡。即日起至2021年11月30日開放20-45歲青年申請計畫，一起為老城區寫下新註解。
文化長王文翠表示，「大駁二文青創星埕—鹽埕哈瑪星青年駐業補助計畫」除了吸引更多文創業者進駐鹽埕、哈瑪星，翻轉老屋、活化歷史街區之外，更希望朝永續發展前進。這次新進駐入選者之一翁綉惠，便提出以哈瑪星老屋作為據點，旗下品牌「染染手兒」蒐集高雄土壤，研究並創作如何用在地泥土染出「高雄衫」，用在地化去迎向國際化。
已進駐的入選者包含「屋物有限公司」王駿騰，以複合式藝文空間結合丹麥老件家具與台灣年輕的藝術家創作，帶大家一起探求居家生活美學。「馥匯文創有限公司」洪晟富則以嗅覺設計將在地文化轉換，透過氣味刻劃記憶。