《魔法阿媽》特展結合AR互動體驗 加碼秀出珍貴動畫手稿
經典動畫《魔法阿媽》4K數位修復版將於11月26日全台上映，並與中壢光影電影館共同舉辦特展活動，特展精心規劃場景區和文物區，展示珍貴製作文物外，也重現台灣經典動畫《魔法阿媽》的製作過程，回顧手繪動畫的幕後之路。並在阿媽家的懷舊氛圍場景中，結合了AR互動體驗，讓新舊影迷們一同感受《魔法阿媽》的魔幻世界。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-06 12:30:00
為了讓新舊影迷更了解這部經典動畫，現場展出珍貴的動畫分鏡圖稿、人物設定稿，電影中鮮活角色與流暢畫面，都是一格一格的手繪結晶。而《魔法阿媽》在1998年上映後就成為台灣動畫之光，獲邀至世界各地參展，非常在地與本土的《魔法阿媽》，跨越文化差異觸動到這世界上許多人，在不同角落得到迴響，現場特別展示了《魔法阿媽》「出國比賽」的足跡，透過魔法阿媽的世界地圖，感受東西文化交流及《魔法阿媽》台灣動畫的魅力。
《魔法阿媽：來我阿媽家玩》特展即日起於中壢光影電影館舉辦，邀請大小朋友及新舊影迷一同回顧23年前動畫電影《魔法阿媽》的奇幻世界，同時迎接11月26日重回大銀幕的4K修復上映，將這部經典動畫中的記憶與人們心底不變的真摯情感，繼續傳遞給下一代。