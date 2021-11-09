泰國浪喵見人炸毛狂噴氣 以肉泥誘惑貓咪竟：有點好吃？
原來肉泥是收編神器啊！泰國一名網友日前在路邊遇見一隻小浪貓非常怕人，見到她不斷以低音怒吼狂哈氣，全身炸毛模樣非常森七七，不過網友也不是省油的燈，立刻拿出「誘貓神器」竟讓派慶慶的小貓被融化還順利收編！
編輯中心/綜合報導
2021-11-09 06:54:00
生活在街頭的浪浪警戒心比較高，看見人類不是躲起來就是表現出生氣模樣保護自己，不過這隻三花小貓因為年紀很小，加上呼吸道以及眼睛似乎受到感染，網友Bua Chan擔心牠獨自在外生活困難，想將牠帶回家照顧，不過小貓見人就兇，Bua Chan便拿出貓咪最愛的肉泥，慢慢接近牠並且一點一滴地將肉泥塗在牠的嘴巴或鼻子上，雖然牠不停發出噴噴叫以示警戒，不過當牠發現嘴巴上的東西似乎「有點香」時，仍然很誠實地舔光嘴角所有的肉泥，就這樣慢慢地被網友給收服了！
過幾天Bua Chan就在臉書發佈小貓的照片，表示小貓已經在牠家適應得很好，一改先前狂噴氣的模樣，已經變成親人又活潑的小屁孩，不僅已經可以放心地待在人類的身上理毛，還會逗弄網友家裡的貓咪前輩，轉變之大讓許多網友笑說：「啊不是HEN兇？怎麼這麼快就沒節操了？XD」、「肉泥真的是貓咪的罩門」、「嘴巴喵不要靠近，但身體很誠實」、「不是金派嗎？轉變超大的」、「有肉泥便是娘」，不過也感謝這位網友的暖心救援以及收編，小貓的健康狀況看起來真的好很多，也祝福他能在新家健康快樂地長大喔！（編輯：陳珮瑜）
先來看看小貓被網友發現時兇巴巴的模樣～
再看看小貓被收編後的模樣，反差很大呢！