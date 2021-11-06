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德艦睽違約20年泊靠日本　強化印太參與

▲德國海軍巴伐利亞號巡防艦5日泊靠日本東京都江東區的東京國際郵輪碼頭，是德艦睽違約20年再度泊靠日本。（圖／美聯社／達志影像）
▲德國海軍巴伐利亞號巡防艦5日泊靠日本東京都江東區的東京國際郵輪碼頭，是德艦睽違約20年再度泊靠日本。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-11-06 13:33:37

（中央社東京6日綜合外電報導）德國海軍巴伐利亞號巡防艦5日泊靠日本東京都江東區的東京國際郵輪碼頭，是德艦睽違約20年再度泊靠日本。德國2020年9月制訂「印度太平洋指導方針」，強化印太地區參與。

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日本產經新聞報導，日本政府希望與共享價值觀的歐洲主要國家鞏固彼此合作關係，牽制正強化霸權主義行動的中國。

日本防衛大臣岸信夫5日視察巴伐利亞號後受訪表示，這次靠港展現了德國對印太地區和平與穩定做出積極貢獻的決心，「成為重要的轉捩點」。

同場受訪的德國駐日大使葛策（Clemens von Goetze）說，巴伐利亞號回程將航行經過南海，展現德國和日本朝航行自由進行合作。

日本與德國今年在防衛合作關係取得長足進展。防止與軍事及反恐相關機密外洩的情報保護協定今年3月生效；4月也以視訊會議形式實現雙方首度舉行的外交與防衛部長「2加2會議」。

巴伐利亞號泊靠東京實現了上述防衛合作關係取得的進展，岸信夫說，「獲得了雙方更進一步發展防衛合作的立足點」。

報導指出，日本周邊安全保障環境已成全球關心事項。法國海軍聖女貞德號航空巡洋艦艦隊，及英國皇家海軍最新銳的「伊麗莎白女王號」（HMS Queen Elizabeth）航空母艦所率領的打擊群，分別在今年5月及9月泊靠日本，歐洲主要國家強化存在感的動作引人注目。

雖說如此，但德國與中國間的經濟連結很強，日本政府內部也有「德國最後還是會在跟中國之間取得平衡」這樣的看法。

事實上，德國在派遣巴伐利亞號赴印度太平洋地區時，也曾計畫要泊靠中國港口。

然而，雖然德國方面提出探詢，但中國政府拒絕巴伐利亞號進入上海。巴伐利亞號11月4日起曾在日本關東南方海面上，跟日本海上自衛隊聯合訓練。日本政府相關人士說，德國的舉止也許有抗中意味。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1101106

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