龐德女郎爆親姊被大咖性侵　同志姊夫狠推落海身亡

好萊塢性侵醜聞再添一樁！曾在電影《007金鋼鑽》中飾演龐德女郎的75歲女星拉娜伍德（Lana Wood），近日出版回憶錄《Little Sister》，爆料已逝的姊姊娜妲麗華（Natalie Wood）曾遭大牌男星寇克道格拉斯性侵，為了星途選擇隱忍下來，更認為姊姊於1981年墜海身亡不是意外，而是遭到姊夫殺害！





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▲娜妲麗華1981年在搭遊艇度假時不幸溺斃，被以意外結案。（圖／美聯社）

▲娜妲麗華（右）與勞勃韋納有過兩段婚姻，在一起超過10多年。（圖／美聯社）

拉娜在回憶錄中透露，性侵案發生在1955年，母親把娜妲麗送到洛杉磯的酒店與道格拉斯會面。幾年後姊姊才告訴她當時被性侵，因畏懼對方權勢，母親要求她們不要曝光這件事，擔心毀掉女兒的事業。





娜妲麗之後和男星勞勃韋納（Robert John Wagner）兩度結婚，在一起逾10多年，卻在1981年11月被發現離奇溺斃於美國加州外海，拉娜伍德新書提到此事，指姊姊發生意外當天時，跟勞勃韋納爆發口角，在房間內激烈爭執，男方事後向船長求救聲稱妻子失蹤，隔天娜妲麗的屍體和一艘救生艇在外海被發現。





法醫研判，她可能想搭救生艇回到岸上，過程中不慎掉進冰冷海水裡，加上衣服厚重無法掙扎，導致失溫溺斃，僅以意外結案。後來全案重啟調查，勞勃韋納說詞反覆惹人起疑。拉娜伍德則透露，姊姊曾告知目睹老公勞勃韋納和男管家上床，疑似有同志傾向，她猜測姊夫擔心特殊性癖好曝光，才會在爭吵時痛下毒手，推老婆下海滅口。



