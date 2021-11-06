毛線帽成關鍵　警助基隆無名屍返家

（中央社記者沈如峰基隆6日電）基隆市八斗子一處山坡地，10月發現一具無名屍。警方根據現場遺留的毛線帽等推測，應是3年前失蹤的八旬許姓老翁，後經與家屬DNA比對分析確定無誤，終於讓無名屍落葉歸根。
中央社
2021-11-06 12:34:10｜2021-11-06 12:34:13
基隆市警察局第一分局第三組組長許耀彬今天告訴中央社記者，3年前他受理一件民眾求助案，當時84歲的許姓老翁在自宅留下遺書後失去音訊，家屬用盡一切方法尋找，都無所獲。他除持續偵辦外，並採集家屬DNA檢體送法務部法醫研究所建檔比對。
許耀彬說，今年10月19日有民眾在八斗子山坡地除草時，驚見一具人骨，於是報警處理，因現場無證件，處理員警先以無名屍受理偵查。他之後依現場遺留的毛線帽及球鞋尺寸，判斷死者應為老人且於冬季時發生，與3年協尋的許姓老翁案，在年齡及發生季節相近。
許耀彬表示，經提供毛線帽及鞋子照片供許姓老翁家屬指認，家屬一眼就認出是許姓老翁當時失蹤前所穿，再經DNA分析比對確定無誤。日前已由檢察官開具相驗屍體證明書，證明這具白骨無名屍就是許姓老翁。
他說，許姓老翁正名後，因家屬家境貧困，無力殮葬，經家屬同意，之後由「中華民國善願愛心協會」協助免費殮葬，終於讓死者可以落葉歸根。（編輯：方沛清）1101106