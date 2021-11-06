揪「小鬱亂入」對談 林楚茵籲關注自己的「精神健康」
從網球選手大坂直美（Naomi Osaka）拒絕參與法網賽後記者會，到東京奧運「美國體操女王」西蒙·拜爾斯（Simone Biles）選擇退賽，近年來「關注自己的精神健康」課題已成必修課。民進黨立委林楚茵本周於其「台灣好聲茵」頻道，邀請「小鬱亂入」創辦人林妤恒來分享討論此議題。林妤恒說，「小鬱亂入」計畫執行後，才發現身邊其實有許多人都深受此疾病所苦，但他們可能全無察覺，團隊想把故事分享出來，讓更多人知道他們不是孤單面對。
記者黃宣尹／台北報導
2021-11-06 13:38:48
關注精神健康成現代社會的必修課，「小鬱亂入」團隊6年來致力於破除對精神病的「污名及標籤化」，透過可愛簡單的插畫，讓社會以較輕鬆幽默的方式認識精神疾病。林妤恒分享，「小鬱亂入」計畫執行後，才發現身邊其實有許多人都深受此疾病所苦，但他們可能全無察覺，只覺得可能是情緒太低落，或者是怕被貼上神經病的標籤，她說，團隊想把故事分享出來，讓更多人知道自己不是孤單面對。
林楚茵也說，從民調可以發現，全台平均每14人中，就有1人曾受情緒問題所苦。而在近200萬名憂鬱症患者中，僅有2成憂鬱症患者就醫或對外求助，相較於美國的57.3%，台灣人面對精神疾病大多選擇漠視或不去處理，而造成不想就醫的很大原因，就是對精神病的污名及標籤化。
林妤恒說，台灣的教育環境與社會氛圍，是替別人著想，大家最常講的一句話是「不好意思」，代表自己要表達意思的時候是一件不好的事；且「照顧自己」在台灣社會不太被重視，所以真的要學。她說，「小鬱亂入」團隊在出了第一本書之後，也發起新的募資計畫，除了談論憂鬱症外，也想與大眾分享精神疾病的多種面向。
林楚茵本次偕同同黨立委莊競程、林宜瑾、蘇巧慧、賴品妤串聯貼文，呼籲大眾多多關心自己與旁人的心靈健康，因為每個人人生中都可能會有被「小鬱、阿焦」亂入的時候，一句話、一個擁抱、陪伴與支持，或許就能挽救一個生命，同時也希望發揮「1加1大於2」的擴散效果，讓更多民眾了解並支持「小鬱亂入」募資計畫。