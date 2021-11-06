「國家級邊緣人」別難過 沒中加碼券下週咖啡買一送一
政府各部會推出的振興加碼券，連續四周抽籤終於在昨（5）日全部抽完，有抽中的朋友爽爽賺，開始規劃要怎麼去把券通通花光，但是完全沒有中籤的朋友，不只好康優惠沒撈到，還留下一個「國家級邊緣人」的悲情烙印。沒關係，把眼淚擦乾吧！怡客咖啡特別為這群啥都沒抽中的朋友，推出「加碼券沒你的事，怡客請你喝美式」活動，從下週一（11/8）起限時一週，特別給這群邊緣人限定美式咖啡買一送一，終結你的悲情。
生活消費中心/綜合報導
2021-11-06 14:10:30
怡客咖啡宣布，身分證末2碼共27組、未獲得任何一種加碼券的民眾，包括末兩碼「05、10、16、20、24、25、26、27、33、38、41、42、43、58、62、63、66、68、74、77、80、83、84、86、90、94、99」，這27組被網友戲稱為「國家級邊緣人」的朋友，怡客咖啡為撫慰你的心，11/8~14日推出限定美式咖啡買一送一，提供國家級邊緣人獨享優惠。
至於要怎麼兌換呢？只要上述符合資格的民眾，到怡客咖啡門市出示身分證件，就可以立即享有限定美式咖啡買一送一。沒拿到加碼券，至少你還有多一杯咖啡，至於要不要分享給那些有中籤的朋友呢？嘿嘿，就看看他們過去4個禮拜怎麼對你囉。