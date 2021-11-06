陳柏惟：若覺得我經驗不足太地痞　那我推薦林靜儀

副總統賴清德今（6）日種午抵達台中，與民進黨提名的台中市第二選區立委補選候選人林靜儀一同參拜大肚區宮廟，前立委陳柏惟與多位民進黨籍在地議員等人也一同現身。陳柏惟稍早也透過臉書發文表示，替中二選區找到一個可以為選民謀取最大福利、為台灣謀求最穩當的生活的候選人，是他的責任，他推薦擁有立委經驗、專業且口才流暢、溫柔堅定的林靜儀。
記者黃宣尹／綜合報導
2021-11-06 14:12:15
陳柏惟今日下午透過臉書表示，為台中第二選區，找到一個候選人，可以內外兼備，為選民謀取最大福利、為台灣謀求最穩當的生活，是他的責任。若覺得他質詢經驗不足，他推薦有立委經驗，政治領域、國際事務耕耘多年的林靜儀；若覺得他草根本土太地痞，他推薦婦產科專業醫師、醫學博士林靜儀。
陳柏惟接著說，若覺得他講話不夠好聽，他推薦口才超流暢、內外兼修的林靜儀；若覺得他還不夠細膩，他推薦溫柔堅定的林靜儀。
陳柏惟說，籌劃誰出來選，是要以這個選區的發展未來為目標，而不是誰的籌碼利益。林靜儀無論學經歷還是個人特質，對這個選區來說，都是非常適合優秀的人選。
陳柏惟說，自己將成為林靜儀的志工，為台中第二選區努力，這是自己未盡的責任，也是對選民的尊重。林靜儀不只能醫病，還能診治地區事務的問題。