敏感國家要求刪除《永恆族》男男戀 裘莉批：這就是無知
漫威新片《永恆族》近日於全球盛大上映，劇中英雄由演員莎瑪海耶克、安潔莉娜裘莉、理察麥登、基特哈靈頓、馬東石、陳靜、庫梅爾南賈尼等人飾演，可以說是漫威宇宙英雄種族最多元的一部作品。布萊恩泰瑞亨利飾演的法斯托斯更是第一位同性戀英雄，並有男男親吻畫面，此舉引發部分中東國家不滿，揚言拒絕上映，對此安潔莉娜裘莉也講出重話。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-06 15:01:21｜2021-11-06 15:11:45
保守的中東國家曾要求漫威把片中男男戀、陳靜和理察麥登的床戲刪除，但遭到拒絕，因此部份國家決定取消上映計畫。安潔莉娜裘莉接受澳洲媒體訪問時表示，「我為那些看不到電影的觀眾感到遺憾，我為漫威拒絕刪除這些畫面感到驕傲。我還是不明白我們現在居住的世界還會有人看不到法斯托斯家族的愛和美。」
安潔莉娜裘莉話鋒一轉，嚴肅表示：「對於看到這些畫面會感到生氣、收到威脅，或是不認可的人，這就是無知。」安潔莉娜裘莉是知名慈善家，為了推廣婦女權益、人權平等不留餘力，更為了聲援阿富汗罕見開通IG帳號，透過自己的知名度幫助別人。2014年時，因為長期投入公益活動，美國人的安潔莉娜裘莉更是受到英國女王伊莉莎白二世親自受封為榮譽女爵士，並頒發聖米迦勒及聖喬治勳章。