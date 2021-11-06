被封「女版陳柏惟」　林靜儀：我其實比他更資深

民進黨徵召林靜儀醫師參與中二選區立委補選，被國民黨指是「女版陳柏惟」，並列舉過往荒謬言論。林靜儀今（６日）和陳柏惟共同出席反四大公投活動時反擊：「我是比柏惟資深的國會議員，之前在立法院已經待過４年了」。她指國民黨在罷免時操作仇恨值奏效，才會在這次補選對內勾心鬥角、對外繼續仇恨動員。
記者顏幸如/台中報導
2021-11-06 15:14:35｜2021-11-06 15:17:04
先後挑戰中二選區立委選舉、對戰海線顏家的縣議員陳世凱、陳柏惟和林靜儀，中午陪副總統賴清德到大肚萬興宮參拜、宣傳四個公投不同意。針對綠營在中二長期的艱困度，賴清德強調：「敢在這個選區選舉，就很勇敢了。」他讚許陳柏惟兩年前單槍匹馬以誠意與熱情打動鄉親、被罷免後也勇敢接受，還鼓勵鄉親繼續支持林靜儀，胸襟讓他不捨又感動。
賴清德盛讚林靜儀是有正義感的女性，他說兩人都是醫生出身，自己對她的專業和努力有相當了解，林靜儀在不分區立委時期擔任立院衛環會的召委，當選後立刻能上手，是最有「即戰力」的人選。
陳柏惟則向大家道歉，指自己努力不夠，才讓中二選區有三個月沒立委可以服務。林靜儀則批評罷免不正義，她指國民黨若覺得陳柏惟不夠好，罷免後應馬上推出更好的候選人，而不是坐視中二沒立委可以服務、忙著在黨內勾心鬥角。
對於國民黨嘲諷她是「女版陳柏惟」，林靜儀強調：「我是比柏惟資深的國會議員，卸任後很多的政策，也麻煩柏惟幫我們追蹤與延續。」她說國民黨為她套上這帽子，是因為之前罷免「他們覺得操作仇恨有用，所以現在要繼續操作下去，但是我要提醒國民黨，選舉該比的是誰有更好的政績、誰能讓地方更好，而不是一直操作仇恨值。」