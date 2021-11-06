農業局推動「臺中農村好好玩」 5條農村體驗遊程各具風情

臺中市農業局連續二年推動「臺中農村好好玩」系列活動，成果豐碩。 農業局今日在新社星願紫風車廣場舉辦成果發表會，除有農村社區、農會的農產市集與食農教育體驗，也安排榮獲第二屆金牌農村全國銅牌獎之公老坪社區，分享成功翻轉經驗，歡迎各地民眾前往體驗不一樣農村風情。

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農業局推動「臺中農村好好玩」，核心價值為扎根優遊農村，優化農村社區之體驗服務品質及農產多元發展。尤以今年「臺中農村好好玩」，在農村體驗遊程部分特別亮眼，總共結合 11 個農村社區與旅遊業者，規劃上架 5 條以體驗為主的遊程，分別為「探尋『金黃色』的稻田國度」、「山中秘境的『勇士』冒險 - 泰好玩獵人體驗營」、「沉浸『葡』 式微醺 - 跟著冠軍職人沖咖啡」、「酒香甜點深度體驗」、「美荔的日出彩霞」等，各具特色，迴響熱烈。

▲台中農村好好玩，不僅有美麗景色，各地盛產的農特產品很優質，歡迎參加農村遊程，體驗不一樣農村小旅行。（圖／農業局提供）

其次，在農產品加值部分，為加強農產商品化，協助農村社區產品上架新東陽、誠品、台灣楓康等通路據點，拓展行銷。 農業局表示，推動「臺中農村好好玩」品牌，是為長期輔導農村社區走向六級化產業，帶動臺中農村品牌的產業循環經濟，讓後疫情時代的國旅市場，成功導入農遊商機，希冀未來能媒合更多臺中在地企業品牌，串聯農村社區相關產業，共同打造出獨一 無二的臺中農村新價值。