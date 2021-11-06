AZ疫苗完整接種第3劑混打試驗　長庚最快2週內啟動

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長庚醫院提出的第3劑疫苗混打計劃，日前通過衛福部核准，將於近期展開混打臨床試驗，對象瞄準之前接種2劑AZ疫苗且具高接觸風險的第一線醫護人員及航空機組人員等共400人。
邱政洵說，這次試驗希望招募染疫風險較高的機組人員和醫療人員，醫療人員報名相當踴躍，機組員則因班表安排比較難配合，目前仍在招募受試者階段，希望2週內正式啟動臨床試驗。
邱政洵指出，受試者將於接種前先抽血一次，接種以後將分別於1個月、6個月、12個月再抽血，監測體內中和抗體濃度、免疫細胞等變化。
他強調，COVID-19疫苗種類雖多，但各國採購、到貨量都各有不同，如何充分運用所有疫苗相當重要，因此這次試驗特別比較4種不同疫苗與劑量的試驗，也是全台首次進行這樣的試驗，並同時追蹤免疫生成、持續的情形，結果出爐後也能提供給全球參考。
因應疫情延燒且病毒持續變異，部分國家已開始接種第3劑追加劑，甚至研議接種第4劑，究竟COVID-19疫苗要打幾劑才是盡頭。
邱政洵說，隨COVID-19口服藥物問世，確實有機會消滅COVID-19疫情，一生中可能最多打3劑疫苗即可，不一定會像流感一樣成為每年必打的疫苗，但相關情形仍要看未來病毒變異狀況而定。（編輯：方沛清）1101106
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