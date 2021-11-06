從科學節到探索太空　科工館歡慶24歲生日

國立科學工藝博物館今（6）日歡慶24歲生日，11月科工館生日喜事成雙，其一是「2021第2屆臺灣科學節」開幕，其二則是「太空飛行探索館」全新亮相，另外，也同步為信誼基金會贊助的幼兒紙科學互動展區揭幕。
記者陳美嘉、郭凱杰／高雄報導
2021-11-06 17:24:24
24年前的今天，科工館以「夢想起飛」slogan敞開科普之門，24年後的今天，科工館續以「24科工(Earth) 探索太空」slogan追尋未知。科工館館長陳訓祥表示，科工館立足南台灣，為國內重要的科技博物館，豐富多元的展示與教育活動、深耕多年的典藏文物與研究，這24年來，紮實建構了南台灣科普教育的第一品牌，秉持「科技生活化、生活科技化」的宗旨，以及建構綠博館(Green Museum)的目標往前行。
6樓全新開放的「太空飛行探索館」，是以探索寰宇、夢想啟航為發想，延續開館24載民眾心中對於宇宙航太的熱愛，輔以現代VR實境體驗、4D飛行劇場等多媒體展示技法，挑動大眾視聽感觀，帶著大、小朋友認識太空飛行的相關知識，一窺太空人的神祕日常生活。
另外，「2021第2屆臺灣科學節」為教育部及科技部共同主辦，以「科學服務社會」為主軸於11月6至7日兩天以精彩刺激的「地球保衛戰，Action!」科普戲劇啟動科學節，劇本以說學逗唱的台詞趣味融入了「行政院環境保護署」以及「台塑企業」的循環再利用觀念，以高空特技表演呈現環境議題，在南館多功能度量衡廣場演出，精彩不容錯過。同時開跑的還有科工館與「財團法人信誼基金會」在北館大廳合作展出的「Circular 幼兒紙科學特展」，是幼兒科學創造力的遊樂園，並推出「循環生活嘉年華」、「告訴你萬物長生的秘密」、「科技藏品擴增實境闖關遊戲」、「原民紡織文化與香蕉紗線創作」、「玩具醫生」工作坊、「科普市集」等，充滿手作樂趣與科技應用的教育活動，在科學節的期間天天都好玩，讓大家喜歡來、常常來、來了還想再來。