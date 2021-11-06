從科學節到探索太空　科工館歡慶24歲生日

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▲科工館內所設的科學教區育區吸引親子同樂。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.06）

▲6樓全新開放的「太空飛行探索館」，帶著大、小朋友一窺太空人的神祕日常生活。（圖／記者陳美嘉攝，2021.11.06）

6樓全新開放的「太空飛行探索館」，是以探索寰宇、夢想啟航為發想，延續開館24載民眾心中對於宇宙航太的熱愛，輔以現代VR實境體驗、4D飛行劇場等多媒體展示技法，挑動大眾視聽感觀，帶著大、小朋友認識太空飛行的相關知識，一窺太空人的神祕日常生活。





另外，「2021第2屆臺灣科學節」為教育部及科技部共同主辦，以「科學服務社會」為主軸於11月6至7日兩天以精彩刺激的「地球保衛戰，Action!」科普戲劇啟動科學節，劇本以說學逗唱的台詞趣味融入了「行政院環境保護署」以及「台塑企業」的循環再利用觀念，以高空特技表演呈現環境議題，在南館多功能度量衡廣場演出，精彩不容錯過。



