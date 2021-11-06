身家上億！釋小龍沒戲拍也餓不死 爽當整條商業街包租公
童星出生的釋小龍小時候靠厲害的拳腳功夫，在不少經典電影中扮演少林寺小和尚，因此在兩岸娛樂圈闖出知名度。但釋小龍在15歲時隻身前往法國和美國讀書，雖然3年後讀完高中就決定重返演藝圈，但聲勢已不如以往，但就有網友表示其實不需要擔心釋小龍長大後沒戲拍，因為他其實身價不凡，還時常在IG曬名錶、豪車、潮牌等奢侈品，還曾被拍到開著要價千萬的豪車帶女生出遊。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-11-06 16:21:55
由於爸爸陳同山是少林寺十八金剛之一，釋小龍從小就開始習武，並在2歲時拜少林寺住持釋永信為師。陳同山對當時年幼的兒子非常嚴苛，釋小龍2歲時每天早上5點半起床練功。釋小龍5歲開始拍戲後，常常因為拍武打戲掛彩，讓他忍不住在片場哭出來，但陳同山非但不會柔聲安慰，反而是要求兒子像個男子漢忍住。
雖然釋小龍長大後的星途不再順遂，也讓粉絲擔心他的生計，但其實陳同山相當有商業頭腦，早年利用兒子的片酬投資不少生意，不但名下有9間公司，連河南少林是附近的一整條商業街店舖都歸陳同山所有。釋小龍的乾爹吳敦更是大有來頭，吳敦曾捧紅林志穎、徐若瑄、金城武、郝劭文、張衛健、賈靜雯、陳楚河等知名藝人，參與出品以及製作的電影包括《刺陵》、《功夫灌籃》、《天使心》、《新烏龍院》等。除此之外，吳敦還是知名黑幫人士，曾混過竹聯幫，並犯下震驚台灣、美國的江南案。