最省資源的大轉職？《天堂M》玩家搭配活動玩出神操作

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這篇文章吸引了不少網友提供意見，有玩家就分享自身經驗表示，他玩《天堂M》也跟原PO一樣有設定目標，但這些目標會慢慢更新、達成目標後就再繼續往上疊加，「細水長流，慢慢體驗。」還有不少玩家都說，如果不是真的因為膩了、而是因為沒目標想要退坑，那麼最好的方式就是給自己一個新的目標，表示「大大可以再重新設定目標了」、「你還有紫技可以蒐集不是嗎」、「目標要自己給自己訂的，再來就是拚個紫娃、收集紫技」、「紫技現在可以蒐集了，其實還有很多路可以走。」
如同眾多玩家提到的「紫技」部分，近期《天堂M》推出的免費大轉職活動，就掀起玩家社群一波熱烈討論，甚至讓討論度衝到知名論壇前幾名，其中一大原因便在於這次的活動可以多次轉職，並且還有搭配技能書販售，讓許多分身流玩家找到大幅提升機體的機會。除了不少玩家都在論壇上討論要隨著這波活動轉職什麼職業好，還有許多玩家衍生研究出利用這波免費轉職活動來為本尊機體取得紫技。
玩家 THAINOODLE 就在巴哈上分享自己透過這次轉職與技能販售活動，從原先的職業妖精轉成槍手後取得眾多較便宜的紅技，再透過轉職成妖精變換成所需紅技與使用分身流累積的名譽幣購買紫技，完成以較少資源獲得紫技的攻略。雖然首次實行時未達到效益最大化，不過該玩家與其他玩家重新討論後也把詳細的最佳攻略分享出來。除了技能方面，也有玩家透過轉職來轉換裝備，過度給其他角色使用後再轉回原職業，讓不少玩家玩出的多樣化的小撇步。
另外值得一提的是，《天堂M》這波轉職活動還有推出根據玩家過往遊戲歷程（登入簽到天數、完成日常任務次數等增加）的登入獎勵，整波活動下可以用更少的成本完成機體提升，也算是相當不錯。
相比於較常以一輪遊為完整體驗的單機遊戲，隨著版本逐漸擴大的線上遊戲、手機遊戲，更加著重於內容更新與推出上，除了大型版本更新帶來的新章節、副本等遊戲內容推進，更多的是推出活動來增加玩家黏著度，而一個令玩家感興趣的活動也勢必會帶來更高的討論度並且熱絡玩家社群，後續即將到來的《天堂M》4周年活動著實令不少玩家期待。