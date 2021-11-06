「第一杯咖啡」微電影 台灣咖啡進軍日本市場敲門磚

由水保局南投分局主辦的「Taiwan好咖」市集，今明二天在臺中大遠百前廣場展售，嚴選雲林、彰化、南投精品咖啡業者12家參與，包括2020年通過北美CQI精品咖啡評鑑最高分的古坑嵩岳咖啡都共襄盛舉。咖啡飄香外，記錄台灣咖啡產業發展的「第一杯咖啡」微電影，也在現場播放精彩片段，並宣示台灣咖啡前進日本已成功邁出第一步。





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「Taiwan好咖」市集參與辦理單位有水土保持局南投分局、茶業改良場魚池分場、草嶺社區發展協會及臺中大遠百等，除了邀12家咖啡業者設擺展售，農來市集也有5家參與，假日在台中大遠百廣場登場，讓逛街民眾一次嚐遍從低海拔到高海拔不同風味的咖啡香醇滋味，還有小農販售的新鮮農特產品，持振興五倍券消費者，加碼贈送臺灣精品咖啡濾掛包。





南投分局陳榮俊分局長表示，雲林古坑咖啡栽種歷史是全臺咖啡產區中最悠久的，本次市集特別邀請2020年通過北美CQI精品咖啡評鑑89.25高分認證，高居世界排名第一的古坑嵩岳咖啡以及國內獲獎咖啡業者共12家參與，想要品茗世界冠軍咖啡的民眾，周末一定要來臺中大遠百，品嚐一杯有故事的好咖啡。





此外，茶改場今年度與水保局及嘉義縣咖啡產業發展協會，共同規劃建立阿里山咖啡產業平臺，提供消費者購買生豆安心與信賴的線上交易平臺，透過建立產品認證與溯源系統，把關生豆品質並提供責任追溯機制，以最公平、安全、可靠方式進行媒合交易，讓消費者能安心品嘗真正「好咖」。





為關懷臺灣社會，履行企業社會責任，透過遠臺中大遠百20週年系列公益活動，表達對臺灣土地的感謝，臺中大遠百已三度與水土保持局攜手合作，提供場地協助行銷，共同推廣臺灣在地咖啡，讓臺灣咖啡於都會區展售增加民眾的認知機會與公開露出。





▲「第一杯咖啡」微電影九日在台北首映，是台灣咖啡進軍日本市場敲門磚 。（圖／記者金武鳳攝，2021.11.6)

「Taiwan好咖」市集同時播放「第一杯咖啡」微電影預告片，吸引很多人佇足圍觀。陳榮俊表示，「第一杯咖啡」微電影將於9日在台北首映，今明先讓中部民眾欣賞預告片，先睹為快。事實上，此一影片隨著台灣咖啡早已前進日本，自10月2日已在日本40餘家咖啡館播放，是台灣咖啡進軍日本的磚門磚，傳播台灣咖啡產業發展故事。





陳榮俊說，台灣咖啡品質優異，在世界競賽舞台屢獲大獎，為了協助業者拓展市場，已嚴選13家咖啡業者打入日本市場，為台灣咖啡進軍日本邁出成功第一步。



