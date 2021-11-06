梅根致電遊說仍自稱公爵夫人 美參議員：有點諷刺

英國哈利王子(Prince Harry)與妻子梅根(Meghan)於2020年宣布卸下英國王室資深成員職務，現已移至美國加州定居，不過夫妻倆的生活仍是鎂光燈焦點，特別2人似乎也不避諱爆料王室生活，甚至還以此當成受訪題材。近日傳出梅根為了有薪照顧假的法案能否通過，特別致電給幾位美國聯邦參議員，話中仍以「薩塞克斯公爵夫人」(Duchess of Sussex)自居，讓接到電話的議員感到有點諷刺。
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-11-06 17:17:45
綜合《英國廣播公司》(BBC)等外媒報導，近日共和黨緬因州聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)、西維吉尼亞州聯邦參議員卡皮托(Shelley Moore Capito)，都曾接到梅根的來電；柯林斯透露，梅根在她上健身房時直接撥打其私人電話，一接通後就自稱是「薩塞克斯公爵夫人」。
雖然柯林斯不排斥與梅根交談，但並不喜歡美國內政被英國王室成員干預，對於梅根在私人通話上仍使用貴族頭銜一事，柯林斯也覺得有點諷刺；何況比起梅根，她更關心的是緬因州人民的想法。
另1名參議員卡皮托則表示，她是在開車時發現手機有未顯示號碼的來電，當時還以為是西維吉尼亞州的民主黨參議員曼欽(Joe Manchin)，接起後才知道另一端是「薩塞克斯公爵夫人」。
報導提到，梅根是透過民主黨紐約州聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)取得2位參議員的電話號碼，因為預計法案會受到共和黨的阻擋，可能因此讓梅根出面去遊說。在這之前，梅根也已用公爵夫人的名義寫信給民主黨眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)及參議院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)，希望推動有薪照顧假。
雖然也有不少民眾支持梅根夫妻追求自由生活，但批評者則認為梅根過於虛偽，一方面影響丈夫哈利，抨擊英國王室、操作種族和膚色來製造話題，另一方面又繼續利用貴族頭銜，十分不恰當。