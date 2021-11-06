自購59.4萬劑AZ疫苗18點48分運抵桃機 效期至11月底
中央流行疫情指揮中心表示，自購的AZ疫苗約59.4萬劑已於晚間18點48分運抵桃園機場。
編輯中心/綜合報導
2021-11-06 20:34:34
指揮中心指出，該中心係於去(2020)年10月30日與臺灣阿斯特捷利康公司簽署1,000萬劑COVID-19疫苗供應合約，截至目前總計已約712萬劑到貨，分別為3月3日11.7萬劑、7月7日62.6萬劑、7月15日56萬劑、7月27日58.2萬劑、8月12日52.4萬劑、8月27日26.5萬劑、8月31日59.5萬劑、9月10日45.8萬劑、9月17日64萬劑、9月30日65.6萬劑、10月13日136萬劑、11月4日14.2萬劑，及本次提供第十三批59.4萬疫苗。
而本批疫苗的效期至2021年11月30日，待完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業，便會開始規劃施打。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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