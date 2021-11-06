T1／領北狂攻！中信特攻宣告開季 攜手新北市宣示反毒
T1 League中國信託銀行所屬新北中信特攻籃球隊今(6)日舉行開季記者會，新北市長侯友宜、中國信託反毒教育基金會董事長辜仲諒等人共同出席，率全體本土球員首度披上球衣公開亮相，喊出「No Fear領北狂攻」口號將強悍征戰，目標直指總冠軍。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-06 19:50:48
中信特攻以「反毒」為球隊核心理念，希望能透過籃球熱血正能量，獲得更多年輕族群支持。在辜仲諒及副董事長王卓鈞見證下，中信育樂董事長陳國恩致贈中信特攻主場球衣給新北市長侯友宜、王卓鈞、陳國恩三位前任警政署署長共同宣示反毒決心。
辜仲諒也特別在記者會發布「中國信託企業反毒共同聲明」，感謝逾四十家企業支持反毒理念，認同中國信託對反毒的堅定決心。辜仲諒表示，毒品危害個人、家庭、社會，甚至入侵校園，對孩子造成危害；反毒工程雖然推動不易，但今天不做、明天就會後悔，他相信新北市政府和中信特攻的合作，對反毒工作將有更大助益，也頒授反毒勳章給中信特攻隊長李學林，期待選手做為年輕族群的榜樣，牢記取名為DEA（Drug Enforcement Administration，美國緝毒局）的核心價值。
中信特攻年度口號「No Fear 領北狂攻」正式曝光，來自新北HBL名效能仁家商的謝亞軒表示，「很開心能再次代表新北市，我會秉持年輕人勇敢挑戰的精神，打出讓新北市民都驕傲的表現。」
中信特攻也正式公布2021-2022年賽季球衣，主場球衣「勇氣黃」用太陽般溫暖的黃色，賦予球員源源不絕的能量，跨越球場上各種難關；而客場球衣「團結藍」，象徵友好與重視團隊合作的無私精神，期許球員把球隊榮耀放在個人表現之上，發揮特攻無可限量的作戰能力。
為凝聚球迷支持，從11月4日至8日中午12點止，獨家開放中信卡友搶先購買主場門票，並祭出中信卡購票9折優惠，每場限量5百張。中信特攻2021年賽季主場賽事單場門票，則將於11月8日正式開賣。