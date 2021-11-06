陳柏霖替電影配樂酬勞曝光 坦言：我就是一個很嚴格的人
由許富翔執導的《詭扯》11月12日才在台上映，但是未演先轟動，不但先後拿下富川國際奇幻影展的評審團大獎、台北電影獎的最佳男女配角獎，還一口氣入圍金馬獎8項大獎。其中陳柏霖不只擔綱男主角「鋒哥」，還一手包辦該片的配樂，他接受《NOWnews今日新聞》訪問時笑說，以後接下電影配樂的工作前會三思。
記者臺孝婷/台北報導
2021-11-06 19:41:23
陳柏霖表示自己對演戲已經得心應手，所以自告奮勇向許富翔表示想幫《詭扯》配樂，沒想到對方也一口答應，「簡單做很容易過關，但我就是一個很嚴格的人，對我自己也是。我每一場戲和每一個角色出現都是用音樂去配合，就是給自己好玩的事情去做 。身為演員就是愛電影，可以創造一些聲音在電影裡面，我覺得也是愛電影的一種表現。」陳柏霖笑說這次配樂沒有酬勞，「作品是永恆的，可是下一部就要收費！」坦言以後還是會想要挑戰，但不會再選擇這麼類型複雜的電影，「會選文藝片來配樂。」
對於觀眾能否了解《詭扯》的笑點，陳柏霖認為演喜劇其實難度非常高，「不是你用力、有情感、發揮演技就會演好，也不是本人的情感表演，喜劇是配合，又需要一點即興，更是是集體創作，所以非常難。」陳柏霖坦言《詭扯》可以說是他投入最多心血的一部作品，已經超越了表演，「看到觀眾笑會滿開心的。」