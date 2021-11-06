基隆首座校園社區人工草球場開踢 免戴口罩小朋友樂開懷
110年度國小迷你足球賽5日在基隆深澳國小開踢，吸引了30幾支隊伍報名參加，由於這是疫情趨緩後首次不需戴口罩的大型足球競技賽事，同時也是教育部體育署所規劃的「校園社區化改造計畫」在基隆的首座人工草皮球場，許多小朋友連日宅在家早已忍不住衝到球場上體驗人工草皮的觸感，基隆市市長林右昌也一時技癢親自上場與小朋友較勁。
記者鍾東穎/綜合報導
2021-11-06 19:53:18
因應教育部體育署為善用校園空間，建構安全、合宜與健康的學習場域及多元化社區服務讓學校成為社區居民生活中心，基隆市大家長林右昌特別為深澳國小爭取改建人工草皮球場，為的就是要讓所有參賽小朋友能有安全及乾淨的場地，據市長表示去年湧現參賽的盛況後在許多家長及家長會的支持下今年依舊吸引相當多學校報名參賽，也一直希望讓所有參賽小朋友有座安全的比賽及訓練環境，因此聯合地方立委蔡適應一同向中央爭取興建補助計畫，希望藉由這球場能讓更多小朋友培養學習足球的熱情與興趣，進而推廣到國小銜接更高層級的賽事。市長更進一步強調，基隆市在公幼及準公幼還有非營利幼兒園的比例是全台最高，希望能利用這優勢增加幼兒足球隊的數量，在推廣政策上確實向下扎根以培養小朋友的肌肉發展及足眼協調，讓基隆有更多足球人才。
林右昌市長也偕同在地立委蔡適應及議員陳宜指導小選手基本的盤球動作，曾經也是網球漂亮寶貝的陳宜議員認為足球運動是重視團隊、身體協調、個人腳法創意風迷全世界。她表示目前國內足球在全台灣的發展都不容易，基隆更是缺乏專業教練，基隆市推廣幼兒足球運動，非常肯定與支持，期許後續銜接在國小、國中、高中也會有一個配套措施與長遠規劃，才有機會永續發展！
天使閃電足球隊的U6小將潘柏樺今年首次接觸足球，自從學校組隊報名參賽後學習到團隊合作精神，媽媽鄭小姐說足球讓她小孩在情緒控管上有良好的改善，希望這類型的賽事能持續在基隆發展不要中斷。