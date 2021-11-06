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足球／16歲黃偉傑乙級再度戴帽　ACA4:0大勝PLAYONE

▲16歲黃偉傑今日再度於乙級戴帽。（圖／ACA足球俱樂部提供）
▲16歲黃偉傑今日再度於乙級戴帽。（圖／ACA足球俱樂部提供）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-06 19:58:50

2021台灣乙級足球聯賽第2循環第3輪，榜首ACA今(6)日在百齡河濱足球場出戰PlayOne，16歲小將黃偉傑再度上演「帽子戲法」，連3戰進球，加上李宗陽踢進本季第10球持續領跑射手榜，終場ACA以4:0獲勝。

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上季就有不錯表現的黃偉傑，本季直到第二循環才開胡，對FCB一役和隊友共同「戴帽」找回自信，前役ACA也憑藉著他的1顆進球險勝桃園國際。今天對上PlayOne，第24分鐘黃偉傑把握傳中機會再度破門，將個人連續進球場次推進到3場。

上半場ACA以1:0領先，中場休息因漲潮，積水逐漸蔓延至角球區，停了將近30分鐘，ACA總教練陳信安認為，雙方通常都會受影響，但對手可能影響較大，「我們有調整好，所以下半場一開賽就收到效果。」黃偉傑在第48分鐘踢進本場第2球。

身為學長的李宗陽也不遑多讓，在第50分鐘破門，為ACA擴大比分，黃偉傑則在第66分鐘完成「戴帽」，終場ACA以4:0大勝。賽前，李宗陽以9球和隊友李孟哲、S.F.I的Alexsandro Silva以及桃園國際的陳陞洧並列金靴榜射手王，此役過後有望以10球獨坐榜首。

黃偉傑打破進球荒，更是連續3場進球，累積7進球，李宗陽樂見小老弟良性競爭，「很好啊，讓他提升信心，他的賽季還很長。」陳信安也稱讚這位12月將滿17歲的小將，「把他調整到前鋒位置，進球企圖心很強的，射門能力也好，未來不可限量。」

黃偉傑則笑說，沒有想要追過學長的進球數，「有機會可以爭取，但同隊不用互相競爭，進球是為了贏比賽。」他也表示上季進球數不到10球，本季相當有機會突破雙位數，會以此為目標。

ACA前場人才充足進攻點多，但後防戰力稍微吃緊，2名主力後衛接連受傷，譚武齡前役遭對手惡意犯規，面部骨折須開刀，可能今年球季就此報銷，此役先將中場球員劉泳賦拉到後防線，能防守也能組織進攻。

▲ACA14號田凱文補強了後防戰力。（圖／ACA足球俱樂部提供）
▲ACA14號田凱文補強了後防戰力。（圖／ACA足球俱樂部提供）
好在季中補進主司左後衛的田凱文，陳信安認為他的加入，加強了原本較弱的3後衛防線，及時補上楊士寬、譚武齡受傷的空缺，首戰即先發出賽。

25歲的田凱文是來自花蓮的布農族勇士，也是陳信安帶領U15國家隊時的子弟兵，因畢業後投入教職，無法配合原球隊北市大為班底的企甲球隊展逸天行者，轉投ACA和昔日U15隊友蔡孟辰、衛懋庭重新連線。

「如果還有機會還想踢進國家隊，想要在場上發光發熱。」田凱文過去曾入選U15、U23國家隊，他透露自己還有國手夢，所以還想拚也很珍惜機會，「先做好防守，因為最好的防守就是最好的攻擊。」

「爬上去榜首很困難，要維持也很困難，要想辦法維持，每一場都是壓力。」陳信安賽後提醒子弟兵一步一步穩穩走好才能完成「衝甲」目標。


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