內幕／朱立倫視修憲為公投後主戰場　親率小組沙盤推演

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據了解，由於這四項修憲主張皆為朱立倫長期倡議，修憲小組會議召開之前，就已有初步溝通，因此會議中迅速定調並「結案」，反倒是花較多時間在討論立院攻防，針對民進黨後續動作進行沙盤推演，包括下修修憲門檻等案，要阻擋到什麼程度、放到什麼程度，同時推測民進黨在意識宣傳上將多過於實際執行，僅為帶動2022選舉熱潮。
知情人士表示，對於民進黨突襲的可能性，國民黨有保留戰術彈性，且民進黨已經有滾動式公投門檻的前車之鑑，若民進黨又在修憲門檻上勿再恣意妄為，動搖國家基礎，藍營絕不妥協，可以確定的是「國民黨這次是玩真的！」
該人士表示，國民黨堅定主張回歸五權憲法精神，導正現在體制的盲點，至於民進黨主張廢除考監，只是「修半套」，並非廢考監就是三權分立，民進黨同時提出下修修憲門檻，僅流於民粹與形勢。
會議中也提及，若廢考監、下修修憲門檻成真，民進黨恐走向改變國號及政治敏感議題，而五權分立才是立國精神，不應直接廢除，但可以「精簡或分配權責」。例如國民黨在2015年提出的司、考、監三院「瘦身」，並在維護監察獨立及考試制度公正下與其他三權整併。
「國民黨修憲立場明確，就是捍衛中華民國立國精神」，黨內人士指出，過去民進黨過去口口聲聲喊的進步價值，喊到現在只剩18歲公民權，但環保與動保都沒有推動，反觀國民黨跟上國際潮流，深知氣候、環保與動保不能等。
四大主軸中，屬於政府體制議題的包括降選舉與被選舉權年齡至18歲，降低總統、副總統參選人年齡限制，擴大政治參與，並推動中華民國自由地區不在籍投票制度，降低人民投票成本。
而討論度較高的內閣同意權，國民黨內最早就是由朱立倫提倡，他認為，內閣同意權若恢復，將能落實權責相符的憲政體制，此案在精神上與內閣制相同，讓未來的立法院長擁有民意背書，避免成為總統的橡皮圖章，重建平衡制度、打破憲政僵局。
立委費鴻泰也強調，現行體制非總統制，也非內閣制，總統有權無責、行政院長有責無權，衍生不少議題，而內閣同意權是較溫和及平衡的做法。
不過，民進黨質疑，閣揆同意權恐造成憲政空窗。對此，黨內人士表示，就算執政黨在立院非多數，在野黨也不會讓國家沒行政院長，造成空窗，民眾都會睜大眼睛監督。
在環境權入憲部分，朱立倫去年於修憲論壇上即喊話，應將「氣候正義及環境權納入憲法」，強調全球目前已有許多國家將「氣候正義」、「環境權」入憲，也看到齊柏林為台灣山川的吶喊。為符合《聯合國氣候變化綱要公約》精神，保障未來世代共用地球的權利，盡這一代人對環境的責任。
朱立倫也強調，環境權已成基本人權，政府有義務與全球攜手面對全球暖化與減碳工作，確保人民享有永續宜居環境的權利。
至於年輕世代看法，一名正積極備戰2022市議員選舉的青年黨員表示，18歲公民權、環保及動保皆是普世價值，入憲是體現我國民主法治更加成熟以及與國際接軌。同時也是年輕世代在乎的議題，應長期耕耘，過去有關注動保議題，若能提升到憲法層次，是很大的邁進。
該青年認為，這四個方向將對國民黨有深遠影響，更是朱立倫重要宣示，凸顯國民黨與年輕世代擁有交集，反觀民進黨的黨版修憲案，較多政治考量。且朱立倫在首次會議就親自主持，除了修憲是國家層級議題，藉此增加自己的角色，這四項議題也較無爭議、具一定民意支持，可加速扭轉過去較為保守的形象。
在黨內溝通部分，一名資深立委指出，修憲案動輒國家根本及政黨重要主張，勢必由黨中央主導，智庫及立院黨團密切配合，黨內並無聽到雜音，對於四大方向普遍認同，他判定變動機率非常小。