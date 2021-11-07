張景森預言「被民眾黨吃掉」！時力批：高官醉心政治口水
4大公投將於12月18日投票，時代力量日前宣布，除了反對「重啟核四」之外，包括反萊豬、護藻礁、公投綁大選3案均表示同意，並將啟動全台宣講活動。行政院政務委員張景森對此不滿表示，時力表態將是「致命的錯誤」，並預言明（2022）年時力的議員會消失，2024年政黨票會跑光。時力則反擊表示，執政黨高階官員不專注於跨部會協調，卻終日醉心於政治口水，似乎有些本末倒置。
記者呂炯昌／台北報導
2021-11-07 09:05:07｜2021-11-07 09:08:52
面對年底公投，府院與民進黨定調「四個不同意」。張景森4日在臉書表示，時代力量公投表態將會是致命的錯誤，他並預言明年時力的議員會消失，2024年政黨票會跑光，時力會被民進黨、台灣基進和民眾黨吃掉，無法跨過不分區立委得票的5%門檻，他最後並嘲諷，「真可惜！一群聰明優秀的年輕人，集體智力卻只有13歲。」
時力發言人余佳蒨回應表示，對於有政委關切時代力量公投立場一事，國事如麻之際，還有勞政委關心本黨發展，誠惶誠恐。然而，面對公投到來，執政黨高階官員卻終日醉心於政治口水，似乎有些本末倒置。作為不用備詢的政務委員，應該比部會首長們更加專注於國事推動與跨部會協調，相信這才是國人所樂見的。