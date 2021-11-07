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在線等！推特辦投票問「賣股票嗎」　馬斯克：會遵守結果

▲特斯拉創辦人馬斯克在推特發文問網友，他是否應該賣掉手上10%特斯拉股票。（圖／美聯社／達志影像）
▲特斯拉創辦人馬斯克在推特發文問網友，他是否應該賣掉手上10%特斯拉股票。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴/綜合報導

2021-11-07 10:02:03

特斯拉創辦人馬斯克今年以來身價暴增1190億美元，更擠下亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）成為世界首富，讓不少人望塵莫及，但現在有機會能替世界首富決定手中的股票是去是留！馬斯克6日透過推特發起投票，邀請網友替他決定是否賣掉手上的10%特斯拉股票，不到半天就已經有超過183萬人參與。

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馬斯克於美國時間6日在推特上表示，「最近有很多人認為未實現的收益是一種避稅手段，所以我建議出售10%的特斯拉股票。你支持嗎？」同時也在推文上增加了投票活動，要讓網友來票選「是」與「否」，馬斯克隨後補充，「我會遵守這次民意調查的結果，無論結果如何。」

馬斯克在推特上擁有超過6258萬粉絲，在發出投票之後，短短時間內就有百萬名網友投票。根據《路透社》統計，在馬斯克發出推特之後，3小時內就有超過100萬人回應，其中54%贊成他賣出股票。截至截稿時間，已經有超過183萬人投票。

《路透社》報導指出，截至6月30日，馬斯克手上的特斯拉股票約有1億7050萬股，用周五收盤價計算，馬斯克脫手其中10%，價值大約是210億美元（約台幣5847億元）。

美國參議院財政委員會近來提案，將針對億萬富翁的「未實現收益」（unrealized gain），課取23.8%的稅金。拜登政府指出，希望藉由徵收「富豪稅」，來應對社會福利政策與對抗氣候暖化的經費。「富豪稅」主要針對持有股票的增值部分，但在美國參院並未過關。有分析指出，如果這項政策上路，馬斯克或貝佐斯可能要在5年內被課徵1000億美元稅金。

今年6月上旬，有調查新聞網站對馬斯克的稅單進行分析，發現這名億萬富翁在2018年所得稅為零。不過馬斯克隨後出面反駁，表示他並未從特斯拉領取工資，他僅持有股票，所以要納稅的方法就是賣出股票。

根據「彭博億萬富翁指數」，馬斯克目前身家3380億美元（約台幣9.4兆元），大幅領先貝佐斯，坐穩全球首富寶座。馬斯克的主要財富來自於特斯拉股票和Space X股票，他持有特斯拉公司約22.4%股份。

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