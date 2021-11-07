在線等！推特辦投票問「賣股票嗎」　馬斯克：會遵守結果

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馬斯克在推特上擁有超過6258萬粉絲，在發出投票之後，短短時間內就有百萬名網友投票。根據《路透社》統計，在馬斯克發出推特之後，3小時內就有超過100萬人回應，其中54%贊成他賣出股票。截至截稿時間，已經有超過183萬人投票。
《路透社》報導指出，截至6月30日，馬斯克手上的特斯拉股票約有1億7050萬股，用周五收盤價計算，馬斯克脫手其中10%，價值大約是210億美元（約台幣5847億元）。
美國參議院財政委員會近來提案，將針對億萬富翁的「未實現收益」（unrealized gain），課取23.8%的稅金。拜登政府指出，希望藉由徵收「富豪稅」，來應對社會福利政策與對抗氣候暖化的經費。「富豪稅」主要針對持有股票的增值部分，但在美國參院並未過關。有分析指出，如果這項政策上路，馬斯克或貝佐斯可能要在5年內被課徵1000億美元稅金。
今年6月上旬，有調查新聞網站對馬斯克的稅單進行分析，發現這名億萬富翁在2018年所得稅為零。不過馬斯克隨後出面反駁，表示他並未從特斯拉領取工資，他僅持有股票，所以要納稅的方法就是賣出股票。
根據「彭博億萬富翁指數」，馬斯克目前身家3380億美元（約台幣9.4兆元），大幅領先貝佐斯，坐穩全球首富寶座。馬斯克的主要財富來自於特斯拉股票和Space X股票，他持有特斯拉公司約22.4%股份。