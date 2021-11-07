起薪3.6萬起！4大國營事業甄試登場、平均錄取率5.21%
經濟部所屬4大國營事業包台糖、台電、台灣中油、台水110年新進職員甄試今（7）日登場，同時在台北、台中、高雄、花蓮4個考區共24個考場舉行初試，總計3萬1570人報考，首節考試1萬7944人到考，到考率56.8 %，預計錄取935人，平均錄取率僅約5.21%，競爭激烈，而目前各公司起薪約為新台幣3萬6千元至3萬9千元間。
記者顏真真/台北報導
2021-11-07 10:37:00
這次甄試由經濟部成立甄試委員會統籌考試相關事宜，招考專科以上學校畢業者，性別不拘、年齡不限。本甄試共區分21個類別，初試以筆試方式辦理，考試科目包括共同科目國文、英文2科，合計占總分20%；各類別專業科目各2科，合計占總分80%。
因應新冠肺炎（COVID-19）疫情，這甄試須全程佩戴口罩、進入考場時配合量測體溫及手部消毒、不開放陪考，又筆試前應考人應於線上據實填寫「健康關懷表」，以掌握健康情形；如有發燒症狀者，則安排至備用試場應試，另各試場將開啟門窗以利空氣流通，維護應考人健康。
為防範電子舞弊影響考試公平性，甄試委員會除請國家通訊傳播委員會派員在各考場協助監測異常電波，並有電波定向監測車巡邏外，將於考試時進行電子相關及金屬探測措施，查探應考人是否配戴違反試場規則的物品，以有效杜絕電子舞弊情事。
這甄試將依初試成績擇優通知應考人參加複試，參加複試名單預定明年1月12日在經濟部及台糖、台電、台灣中油、台水等4家國營事業機構網站公告。參加複試合格的錄取人員，將依初、複試總成績高低依序按志願分發至各事業機構實習，實習期滿成績合格後，取得各該公司派用人員派用資格正式派用。
至於人員正式派用後起薪及晉薪依各分發公司規定辦理，目前各公司起薪約為新台幣3萬6千元至3萬9千元間，其後得依工作績效逐步晉升，提供優質的育才、留才工作環境。