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NBA／其他人抱怨新球　KD無感還創得分新猷持續領跑MVP榜

▲籃網球星Kevin Durant等待552天終於健康復出，首度披上籃網戰袍出賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網球星Kevin Durant等待552天終於健康復出，首度披上籃網戰袍出賽。（圖／美聯社／達志影像）

記者鍾東穎/綜合報導

2021-11-07 10:50:52

籃網球星Kevin Durant開季表現相當火燙，創下連9場得分超過20分的隊史紀錄，在聯盟官方發布的MVP榜攻佔第1，一點都沒受到聯盟更換新球的影響，「對我來說，感覺是一樣的。」

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昨天KD砍下29分10籃板5助攻，幫助籃網擊敗活塞收下4連勝，自己也締造隊史新猷，連9場得分破20大關，在沒有Kyrie Irving的情況下扛起球隊，持續領跑聯盟MVP排行榜第1。

NBA本季將用球品牌從SPALDING改至WILSON，有許多球星抱怨受到影響，包含快艇前鋒Paul George、76人中鋒Joel Embiid和拓荒者後衛Damian Lillard，George直說這就是他和其他幾位球星命中率下滑的原因，球不再像以往那樣柔軟有彈性，觸感也不同。

不過KD則完全無感，「對我來說，感覺都是一樣的。」KD告訴《Nets Daily》的記者Matt Brooks。根據KD開季數據能證明他沒說謊，開季場均得分28.3分，比起他的生涯平均27分和上季26.9分都還要好，也證明這位MVP等級的球員調整適應能力相當好。
 

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