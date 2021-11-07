NBA／鐵人也會老　詹皇湖人時期缺陣率增加約20%

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在生涯前期James是有名的鐵人，出席率幾乎高達95%，但現在他即將滿37歲了，無論每年花多少金錢去保養，也是不可能回到年輕時候的體能以及恢復能力了。
從2018年加盟湖人至今，在233場例行賽賽中，James出賽了173場，出勤率為74%，或許在如今「輪休」風氣盛行的聯盟中，和其他球星相比，還算可以。
但和他自己之前幾個階段相比，就差非常多了，在2002-2010效力於騎士時前，「小皇帝」574場例行賽出賽548場，出勤率95%；第二階段2010-2014的「決定一」時期，James為熱火效力312場例行賽出戰294場，出勤率94%。
第三階段是2014-2018回歸騎士的時期，他328場例行賽出戰301場，出勤率92%，已經有所下滑，但依然是高達9成以上。但在湖人時期，他已滑落到75%以下，等於一季要少打超過1/4的比賽。
由於Anthony Davis加入聯盟以來就有大大小小的傷病，而「威少」Russell Westbrook對於比賽的統治力又沒達到第一級別的層次，因此湖人本季能否重返榮耀，還是要看James發揮。但這年事已高的他來說，負擔確實有點過重了。