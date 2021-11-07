COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

NBA／鐵人也會老　詹皇湖人時期缺陣率增加約20%

▲LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）
▲LeBron James。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-11-07 11:34:39

洛杉磯湖人「詹皇」LeBron James近期腰部拉傷，根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，他將因此而缺席至少一周。而從他來到湖人算起，缺席比賽的比例比之前生涯各個階段都要高出許多。

我是廣告 請繼續往下閱讀
James對於湖人的重要性無庸置疑，有他和沒他是兩支球隊，因此如何讓他維持健康，是球團的第一優先考量。這次他的傷勢並不是特別嚴重，但為了保險起見，還是讓他先休息養傷。

在生涯前期James是有名的鐵人，出席率幾乎高達95%，但現在他即將滿37歲了，無論每年花多少金錢去保養，也是不可能回到年輕時候的體能以及恢復能力了。

從2018年加盟湖人至今，在233場例行賽賽中，James出賽了173場，出勤率為74%，或許在如今「輪休」風氣盛行的聯盟中，和其他球星相比，還算可以。

但和他自己之前幾個階段相比，就差非常多了，在2002-2010效力於騎士時前，「小皇帝」574場例行賽出賽548場，出勤率95%；第二階段2010-2014的「決定一」時期，James為熱火效力312場例行賽出戰294場，出勤率94%。

第三階段是2014-2018回歸騎士的時期，他328場例行賽出戰301場，出勤率92%，已經有所下滑，但依然是高達9成以上。但在湖人時期，他已滑落到75%以下，等於一季要少打超過1/4的比賽。

由於Anthony Davis加入聯盟以來就有大大小小的傷病，而「威少」Russell Westbrook對於比賽的統治力又沒達到第一級別的層次，因此湖人本季能否重返榮耀，還是要看James發揮。但這年事已高的他來說，負擔確實有點過重了。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

台灣高鐵目前最北到台北南港，如今在討論延伸宜蘭站的可能性，請問您贊成高鐵延伸到宜蘭嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀